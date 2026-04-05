"يونيفيل": هجمات "حزب الله" وإسرائيل قرب مواقعنا في لبنان تستدعي ردا ناريا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
"يونيفيل": هجمات "حزب الله" وإسرائيل قرب مواقعنا في لبنان تستدعي ردا ناريا
سبوتنيك عربي
أعربت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء "إطلاق مقاتلي "حزب الله" والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصا على مواقعها أو... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260404/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-تحذيرا-جديدا-بإخلاء-مبان-في-جنوب-لبنان-1112292395.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
19:36 GMT 05.04.2026
أعربت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء "إطلاق مقاتلي "حزب الله" والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصا على مواقعها أو بالقرب منها"، مؤكدة أن هذه الأعمال تتسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وقالت "يونيفيل"، في بيان لها، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي يشنها كل من مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين من قرب مواقعنا، والتي قد تستدعي ردا ناريا"، مشيرة إلى أنها تشعر أيضا بالقلق إزاء وجود مقاتلين بالقرب من أماكن إقامة وعمل قوات حفظ السلام، حيث إن هذه الأماكن أيضا عرضة للاستهداف.
وأضاف البيان أن "هذه الأنشطة تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر، ونُذكّر جميع الأطراف الفاعلة على الأرض بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا جديدا بإخلاء مبان في جنوب لبنان
أمس, 21:52 GMT
وحثت "يونيفيل"، الطرفين على "وضع سلاحهم جانباً والعمل بجدية من أجل وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأن إطالة أمده لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار لكلا الجانبين".
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
