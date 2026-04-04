الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا جديدا بإخلاء مبان في جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260404/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-تحذيرا-جديدا-بإخلاء-مبان-في-جنوب-لبنان-1112292395.html
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا جديدا بإخلاء مبان في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا جديدا بإخلاء مبان في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T21:52+0000
2026-04-04T21:52+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا حذر من خلاله كل سكان "كفر حتى" الواقع بجنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم، بدعوى الحفاظ على سلامتهم.وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".وأضاف "حرصا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة 1000 متر على الأقل"، متابعا "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن هدفه في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني كـ"هدف طويل الأمد".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لم يضع هدف نزع سلاح "حزب الله" خلال حربه الحالية على لبنان، ولكنه "هدف طويل الأمد"، وأوضحت، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "هذا الهدف من "حزب الله" ليس الغاية من العملية العسكرية الحالية في جنوب لبنان".وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذا التعليق الأخير للجيش الإسرائيلي، يأتي في أعقاب تصريحات عسكرية متناقضة، فيما يخص هدف الحرب جنوبي لبنان.فيما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس الماضي، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلا إنه "سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.وقال كاتس، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "لدي رسالة واضحة لنعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة "حزب الله"، ستدفع أنت ورفاقك ثمنا باهظا لتصعيد إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أثناء احتفالهم بعيد الفصح".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 80 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، منذ صباح يوم الخميس. وقالت تلك الوسائل: "أطلق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال منذ الصباح".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
https://sarabic.ae/20260403/الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-استهداف-جسريين-إضافيين-في-لبنان-1112254639.html
https://sarabic.ae/20260329/في-تطور-غير-مسبوق-الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-لبنان-من--الجولان-السوري-1112068542.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_7528d9768cf33303bd2491e5175b3852.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا جديدا بإخلاء مبان في جنوب لبنان

21:52 GMT 04.04.2026
© REUTERS Mohammad Yassineوقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
© REUTERS Mohammad Yassine
تابعنا عبر
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان "كفرحتى" في جنوب لبنان بضرورة إخلاء أحد المباني بالقرية.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا حذر من خلاله كل سكان "كفر حتى" الواقع بجنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم، بدعوى الحفاظ على سلامتهم.
وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".
وأضاف "حرصا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة 1000 متر على الأقل"، متابعا "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
الجيش الإسرائيلي يعتزم استهداف جسريين إضافيين في لبنان
3 أبريل, 12:12 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن هدفه في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني كـ"هدف طويل الأمد".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لم يضع هدف نزع سلاح "حزب الله" خلال حربه الحالية على لبنان، ولكنه "هدف طويل الأمد"، وأوضحت، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "هذا الهدف من "حزب الله" ليس الغاية من العملية العسكرية الحالية في جنوب لبنان".
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذا التعليق الأخير للجيش الإسرائيلي، يأتي في أعقاب تصريحات عسكرية متناقضة، فيما يخص هدف الحرب جنوبي لبنان.
فيما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس الماضي، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلا إنه "سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.
وقال كاتس، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "لدي رسالة واضحة لنعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة "حزب الله"، ستدفع أنت ورفاقك ثمنا باهظا لتصعيد إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أثناء احتفالهم بعيد الفصح".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 80 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، منذ صباح يوم الخميس. وقالت تلك الوسائل: "أطلق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال منذ الصباح".
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
29 مارس, 11:41 GMT
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала