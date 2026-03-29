في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا غير مسبوق انطلق من عمق الجولان السوري باتجاه مناطق حدودية في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى تحول في طبيعة العمليات العسكرية من... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T11:41+0000
2026-03-29T11:41+0000
2026-03-29T11:41+0000
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات وحدة "رجال الألب"، التابعة للواء الجبلي 810، نفذت لأول مرة عملية عابرة للحدود انطلقت من جبل الشيخ في شقه السوري نحو منطقة جبل روس هار دوف (مزارع شبعا) جنوبي لبنان، بهدف إحباط محاولات تموضع التنظيمات الإرهابية"، على حد قوله.وأضاف البيان :"قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة لحماية أمن مواطني إسرائيل، ولا سيما سكان الشمال".ولم تصدر حتى الآن روايات مفصّلة من الجانب اللبناني أو السوري حول حجم التوغل وطبيعته.إسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسطلأول مرة منذ قرون... إسرائيل تمنع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
feedback.arabic@sputniknews.com
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الجولان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الجولان
في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا غير مسبوق انطلق من عمق الجولان السوري باتجاه مناطق حدودية في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى تحول في طبيعة العمليات العسكرية من الضربات الجوية إلى تحركات ميدانية مباشرة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات وحدة "رجال الألب"، التابعة للواء الجبلي 810، نفذت لأول مرة عملية عابرة للحدود انطلقت من جبل الشيخ في شقه السوري نحو منطقة جبل روس هار دوف (مزارع شبعا) جنوبي لبنان، بهدف إحباط محاولات تموضع التنظيمات الإرهابية"، على حد قوله.
وتابع البيان: "عملت القوة الخاصة في تضاريس جبلية معقدة، وعبرت الحدود من خلال التسلق في الثلوج من جبل الشيخ في الجانب السوري باتجاه العمق الحدودي اللبناني، لتنفيذ أعمال تمشيط وجمع معلومات استخبارية وكشف بنى تحتية إرهابية في المنطقة، وذلك باستخدام القدرات والأدوات الفريدة لوحدة الكوماندوز الجبلية".
وأضاف البيان :"قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة لحماية أمن مواطني إسرائيل، ولا سيما سكان الشمال".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوغل الإسرائيلي في لبنان عبر الأراضي السورية قد يحدث تغيرا جذريا في قواعد المواجهة مع "حزب الله"، وتزيد هذه الخطوة من خطر التصعيد وانخراط الاطراف المتمركزة على جانبي الحدود.
ولم تصدر حتى الآن روايات مفصّلة من الجانب اللبناني أو السوري حول حجم التوغل وطبيعته.