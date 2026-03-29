في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260329/في-تطور-غير-مسبوق-الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-لبنان-من--الجولان-السوري-1112068542.html
في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا غير مسبوق انطلق من عمق الجولان السوري باتجاه مناطق حدودية في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى تحول في طبيعة العمليات العسكرية من... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
الجولان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_7f81832dec5fc823824c427bd8ae58dd.jpg
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات وحدة "رجال الألب"، التابعة للواء الجبلي 810، نفذت لأول مرة عملية عابرة للحدود انطلقت من جبل الشيخ في شقه السوري نحو منطقة جبل روس هار دوف (مزارع شبعا) جنوبي لبنان، بهدف إحباط محاولات تموضع التنظيمات الإرهابية"، على حد قوله.وأضاف البيان :"قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة لحماية أمن مواطني إسرائيل، ولا سيما سكان الشمال".ولم تصدر حتى الآن روايات مفصّلة من الجانب اللبناني أو السوري حول حجم التوغل وطبيعته.إسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسطلأول مرة منذ قرون... إسرائيل تمنع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
https://sarabic.ae/20260329/الطيران-الإسرائيلي-يدمر-نقطة-إسعاف-في-جنوب-لبنان-1112067806.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_713dc25fba319d29326b0df202f94c55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Photo / IDFSpokespersonArabicالجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
© Photo / IDFSpokespersonArabic
تابعنا عبر
نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا غير مسبوق انطلق من عمق الجولان السوري باتجاه مناطق حدودية في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى تحول في طبيعة العمليات العسكرية من الضربات الجوية إلى تحركات ميدانية مباشرة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات وحدة "رجال الألب"، التابعة للواء الجبلي 810، نفذت لأول مرة عملية عابرة للحدود انطلقت من جبل الشيخ في شقه السوري نحو منطقة جبل روس هار دوف (مزارع شبعا) جنوبي لبنان، بهدف إحباط محاولات تموضع التنظيمات الإرهابية"، على حد قوله.

وتابع البيان: "عملت القوة الخاصة في تضاريس جبلية معقدة، وعبرت الحدود من خلال التسلق في الثلوج من جبل الشيخ في الجانب السوري باتجاه العمق الحدودي اللبناني، لتنفيذ أعمال تمشيط وجمع معلومات استخبارية وكشف بنى تحتية إرهابية في المنطقة، وذلك باستخدام القدرات والأدوات الفريدة لوحدة الكوماندوز الجبلية".

11:06 GMT
وأضاف البيان :"قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة لحماية أمن مواطني إسرائيل، ولا سيما سكان الشمال".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوغل الإسرائيلي في لبنان عبر الأراضي السورية قد يحدث تغيرا جذريا في قواعد المواجهة مع "حزب الله"، وتزيد هذه الخطوة من خطر التصعيد وانخراط الاطراف المتمركزة على جانبي الحدود.

ولم تصدر حتى الآن روايات مفصّلة من الجانب اللبناني أو السوري حول حجم التوغل وطبيعته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала