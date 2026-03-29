الطيران الإسرائيلي يدمر نقطة إسعاف في جنوب لبنان
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، نقطة إسعاف في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T11:06+0000
جاء ذلك وفقا لما صرح به مصدر ميداني عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مؤكدا أن الطائرات الإسرائيلية دمرت بالكامل نقطة إسعاف في بنت جبيل جنوبي لبنان.وأضاف أن "ضربة أخرى استهدفت سيارة إسعاف قرب مبنى المؤسسة الطبية، ما أسفر عن مقتل مسعف واحد".وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد نشر سابقا بيانا على موقع "إكس"، أكد فيه أن القوات الإسرائيلية تعتبر سيارات الإسعاف هدفا مشروعا بحجة استخدامها، وفق قوله، من قبل مقاتلي "حزب الله" لنقل وحدات إلى جنوب لبنان.وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
