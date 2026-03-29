إسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسط
يعتزم وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية عقد اجتماع، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
يعتزم وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية عقد اجتماع، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أنقرة بأنه "سيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، ومن المقرر أن يعقد في الفترة المسائية".
وقد بدأ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالفعل مباحثات ثنائية في إطار زيارته إلى باكستان.
وقال فيدان، إن الاجتماع "سيسعى إلى وضع آلية تهدف إلى خفض التصعيد"، مضيفا: "سنناقش مسار المفاوضات في هذه الحرب، وكيف تقيّم هذه الدول الأربع الوضع، وما يمكن فعله".
وتعتزم الدول الأربع مناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخطوات الدبلوماسية الممكنة لخفض التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.
وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف ومواقع في منطقة الشرق الأوسط.