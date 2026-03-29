إسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يعتزم وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية عقد اجتماع، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أنقرة بأنه "سيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، ومن المقرر أن يعقد في الفترة المسائية".وقد بدأ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالفعل مباحثات ثنائية في إطار زيارته إلى باكستان.وقال فيدان، إن الاجتماع "سيسعى إلى وضع آلية تهدف إلى خفض التصعيد"، مضيفا: "سنناقش مسار المفاوضات في هذه الحرب، وكيف تقيّم هذه الدول الأربع الوضع، وما يمكن فعله".وتعتزم الدول الأربع مناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخطوات الدبلوماسية الممكنة لخفض التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف ومواقع في منطقة الشرق الأوسط.
يعتزم وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية عقد اجتماع، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أنقرة بأنه "سيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، ومن المقرر أن يعقد في الفترة المسائية".
وقد بدأ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالفعل مباحثات ثنائية في إطار زيارته إلى باكستان.
وقال فيدان، إن الاجتماع "سيسعى إلى وضع آلية تهدف إلى خفض التصعيد"، مضيفا: "سنناقش مسار المفاوضات في هذه الحرب، وكيف تقيّم هذه الدول الأربع الوضع، وما يمكن فعله".
وتعتزم الدول الأربع مناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخطوات الدبلوماسية الممكنة لخفض التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.
وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف ومواقع في منطقة الشرق الأوسط.
