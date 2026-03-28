بينهم ضباط... الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أفراد من قواته لإصابات جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة جنديين بجروح خطيرة و7 آخرين بجروح متوسطة، خلال اشتباكات مع "حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، أمس الجمعة. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
07:52 GMT 28.03.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة جنديين بجروح خطيرة و7 آخرين بجروح متوسطة، خلال اشتباكات مع "حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، أمس الجمعة.
وفي حادثة وقعت أمس الجمعة، أصيب ضابطان إسرائيليان بنيران صواريخ مضادة للدبابات، خلال اشتباك مع عناصر من "حزب الله"، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، بحسب بيان للجيش.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه في حادثة منفصلة وقعت ليلًا، أصيب ضابط بجروح خطيرة و6 جنود بجروح متوسطة، جراء قصف صاروخي في جنوب لبنان.
وأضاف أنه تم نقل الجنود إلى المستشفيات وإبلاغ عائلاتهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل وإصابة ضابطين وجنديين بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "مقتل وإصابة ضابطين وجنديين من الكتيبة 77 بصاروخ مضاد للدروع في اشتباكات جنوب لبنان".

ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
"حزب الله" اللبناني: استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه نهر الليطاني
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
