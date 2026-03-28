https://sarabic.ae/20260328/حزب-الله-استدراج-قوة-إسرائيلية-إلى-كمين-أثناء-تقدمها-من-قرية-الطيبة-باتجاه-نهر-الليطاني-1112023059.html

"حزب الله": استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه نهر الليطاني

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استدرج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه مجرى الليطاني، وأوقع فيها قتلى وجرحى.

2026-03-28T01:35+0000

أخبار حزب الله

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102598/43/1025984310_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95eda7d065808d5cd87ea76f45675eb5.jpg

وقال الحزب في بيان له: "بعد رصد تحرّكات قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولًا باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:30 السبت 28-03-2026 إلى كمين ناريّ مُحكم، وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة".وأضاف البيان: "تحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حاليًا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

