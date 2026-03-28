تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
"حزب الله": استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه نهر الليطاني
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استدرج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه مجرى الليطاني، وأوقع فيها قتلى وجرحى. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحزب في بيان له: "بعد رصد تحرّكات قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولًا باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:30 السبت 28-03-2026 إلى كمين ناريّ مُحكم، وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة".وأضاف البيان: "تحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حاليًا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني".
© AP Photo / Syrian Central Military Media قوات المقاومة "حزب الله" تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استدرج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه مجرى الليطاني، وأوقع فيها قتلى وجرحى.
وقال الحزب في بيان له: "بعد رصد تحرّكات قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولًا باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:30 السبت 28-03-2026 إلى كمين ناريّ مُحكم، وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في أقل من 24 ساعة
26 مارس, 13:05 GMT
وأضاف البيان: "تحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حاليًا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
