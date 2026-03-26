https://sarabic.ae/20260326/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-21-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-في-أقل-من-24-ساعة-1111951926.html

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في أقل من 24 ساعة

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا عسكريًا، اليوم الخميس، أعلن خلاله استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في أقل من 24 ساعة. 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T13:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار حزب الله

لبنان

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8387429dbbf9cdcdcc63fa7aa74ba2f7.jpg

وجاء في البيان أن عناصر الحزب استهدفوا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح الحدوديّة، بصاروخ موجّه و"حقّقوا إصابة مباشرة".وأشار إلى أنه "بعد رصد تقدم قوة إسرائيليّة مدرّعة في بلدة الطيبة باتجاه منطقة المحيسبات، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدمير 4 دبابات "ميركافا" وجرافة "دي-9".ووفقا للبيان، في تلة "المحيسبات" في بلدة الطيبة، تم استهداف 3 دبابات إسرائيلية بصواريخ موجّهة و"تحقيق إصابات مؤكّدة".وبلغ إجمالي عدد الدبابات من نوع "ميركافا" الإسرائيلية، التي قام عناصر "حزب الله" باستهدافها في مناطق متفرقة من لبنان، خلال الـ24 الساعه الماضية،21 دبابة.الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيليةالرئيس اللبناني: كان بالإمكان تفادي الحرب لو التزمت إسرائيل باتفاق 2024 وانسحبت من الأراضي المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

