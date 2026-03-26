"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في أقل من 24 ساعة
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا عسكريًا، اليوم الخميس، أعلن خلاله استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في أقل من 24 ساعة.
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا عسكريًا، اليوم الخميس، أعلن خلاله استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في أقل من 24 ساعة.
وجاء في البيان أن عناصر الحزب استهدفوا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح الحدوديّة، بصاروخ موجّه و"حقّقوا إصابة مباشرة".
وأشار إلى أنه "بعد رصد تقدم قوة إسرائيليّة مدرّعة في بلدة الطيبة باتجاه منطقة المحيسبات، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدمير 4 دبابات "ميركافا" وجرافة "دي-9".
وذكر البيان أن عناصر الحزب استهدفوا دبابات "ميركافا" قرب بركة دير سريان بصواريخ مباشرة و"حققوا إصابت مؤكدة"، ليصبح عدد الدبابات المستهدفة في البلدة اليوم 5 دبابات.
وأضاف بيان "حزب الله" اللبناني أنه "عند الساعة 05:15 من اليوم الخميس، تم استهداف دبابات "ميركافا" قرب مهنيّة بلدة القنطرة بصواريخ موجّهة وتحقيق إصابات مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في هذه النقطة 8 دبابات، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع".
ووفقا للبيان، في تلة "المحيسبات" في بلدة الطيبة، تم استهداف 3 دبابات إسرائيلية بصواريخ موجّهة و"تحقيق إصابات مؤكّدة".
وبلغ إجمالي عدد الدبابات من نوع "ميركافا" الإسرائيلية، التي قام عناصر "حزب الله" باستهدافها في مناطق متفرقة من لبنان، خلال الـ24 الساعه الماضية،21 دبابة.