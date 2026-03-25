الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا

الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا

سبوتنيك عربي

أصدر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، بيانا أدلى من خلاله مجموعة من التصريحات التي تتعلق بالصراع في المنطقة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T13:32+0000

2026-03-25T13:32+0000

2026-03-25T13:32+0000

وفقا للبيان الصادر عن نعيم قاسم، والذي نشره "حزب الله" في قناته الرسمية على تلغرام، أنه "لم يعد خافيا على أحد بوجود مشروع أميركي - إسرائيلي خطير هو إسرائيل الكبرى، التي تقوم على الاحتلال والتوسع من الفرات إلى النيل بما فيها لبنان. وأنَّ العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان لم يتوقف في 27/11/2024، ولم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق، بل استمر بعدوانه بشكل متواصل على مدى خمسة عشر شهرا".وتابع البيان: "أعدت المقاومة العدة المناسبة، وأثبتت فعاليتها وجدارتها، وقدم الشباب المجاهد المضحي أروع ملاحم البطولة والشرف والوطنية والكرامة، وهم مصممون على الاستمرار بلا سقف، ومستعدون للتضحية بلا حدود، وهم الآن رمز الوطنية الساطع، ونور التحرير القادم".وأشار البيان إلى أن "مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع حكومة وشعبًا وجيشًا وقوى وطوائف وأحزاب وكل مواطن. العدوان الاسرائيلي الأميركي يريد تجريد لبنان من قوته والتحكم بسياساته ومستقبل أبنائه. يريد سلب لبنان سيادته واستقلاله بمطالبه في إحداث الفتنة والتقاتل الداخلي وشرعنة الاحتلال الاسرائيلي ومنع الجيش من التسلّح والدفاع عن الوطن.. والرد هو مسؤولية وطنية".وقال أيضا: "ندعو إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأميركي، تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: إيقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان. وكل العناوين الأخرى قابلة للنقاش بعدها".وفيما يتعلق بما يجري في إيران، أضاف قاسم، أنه "ما يجري في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدوان الأميركي الإسرائيلي العالمي فهو درس للاعتبار. إيران صمدت في مواجهة عتاة الأرض ومجرميه ومتوحشيه، وستنتصر إن شاء الله. واعلموا أن كل نصرٍ في مواجهة أميركا وإسرائيل له خير يعم الجميع"."حزب الله" يعلن استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة القوزح جنوبي لبنان

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية