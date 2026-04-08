الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 254 قتيلا و1165 مصابا في يوم واحد
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T18:24+0000
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا.
وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته في لبنان، وقصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات في جنوبي لبنان والبقاع وبيروت .
في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّت غارات على مصفاة نفط جنوبي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هيرمس - 900" فوق محافظة فارس الجنوبية.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم".