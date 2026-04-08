عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في إيران ولبنان
أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بحثا خلاله انتهاكات وقف إطلاق... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"
عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في إيران ولبنان
أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بحثا خلاله انتهاكات وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، من الجانب الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء: "في هذا الحوار، جرى أيضًا بحث حالات انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، من جانب الكيان الصهيوني".
وأضافت الوزارة أن عراقجي أعرب، خلال الاتصال، عن "تقديره للدور البنّاء والمسؤول الذي تضطلع به الحكومة الباكستانية، وللجهود المستمرة والفعالة، التي يبذلها قائد الجيش الباكستاني من أجل إنهاء الحرب وتعزيز السلام والأمن في المنطقة".
وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع العاصمة بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.