وزير الصحة اللبناني: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية

وزير الصحة اللبناني: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T12:59+0000

2026-04-08T12:59+0000

2026-04-08T12:59+0000

وقال وزير الصحة اللبناني إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، إن إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دعم إسرائيل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "هذا الدعم يأتي "شريطة" أن تفتح إيران المضائق فورًا، وأن توقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".وأكد البيان "دعم إسرائيل للجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من تشكيل أي تهديد نووي أو صاروخي أو "إرهابي"، على حد وصفه، سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لدول المنطقة والعالم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف، التي قال إنها تحظى بتوافق بين واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين، وذلك ضمن إطار المفاوضات المرتقبة.وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، في إشارة إلى استمرار التباين في نطاق التفاهمات المعلنة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

https://sarabic.ae/20260408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعليق-ضرباته-على-إيران-ومواصلة-مهاجمة-حزب-الله-في-لبنان-1112377418.html

https://sarabic.ae/20260408/يش-الإسرائيلي-نفذنا-هجوما-هو-الأعنف-على-لبنان-منذ-بدء-عملية-زئير-الأسد-1112389532.html

https://sarabic.ae/20260408/باكستان-اتفاق-طهران-وواشنطن-وحلفائهما-على-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-كل-مكان-بما-في-ذلك-لبنان-1112369760.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي