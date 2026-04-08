الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد"
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه، اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان والبقاع وبيروت خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T12:01+0000
https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-عاجلا-للسفن-في-المجال-البحري-جنوبي-لبنان-1112363171.html
https://sarabic.ae/20260408/لابيد-لنتنياهو-اتفاق-الهدنة-مع-إيران-كارثة-سياسية-غير-مسبوقة-1112380127.html
https://sarabic.ae/20260408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعليق-ضرباته-على-إيران-ومواصلة-مهاجمة-حزب-الله-في-لبنان-1112377418.html
11:47 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 12:01 GMT 08.04.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه، اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان والبقاع وبيروت خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد" في 28 آذار/مارس الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تُعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد".
وأردف: "في هذه الضربة استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله، ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استُخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل
وتابع: "كما استهدف بنى تحتية لمنظومات النيران والبحر التابعة لحزب الله والمسؤولة عن إطلاق الصواريخ نحو قوات جيش الدفاع في البر والبحر ونحو أراضي دولة إسرائيل. ومنشآت تابعة لقوة رضوان والوحدة الجوية (127) في حزب الله وهي من وحدات النخبة فيه".
وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينتي صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن "نشاط حزب الله في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر
وزعم الجيش في بيانه أن "هذا الأمر يُجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديد في المجال البحري".
وحذر الجيش الإسرائيلي قائلا: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إصابة 411 جنديا منذ بداية الحرب على إيران ولبنان منهم 27 حالة خطيرة.
وذكر الحساب
الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه إصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين فقط.