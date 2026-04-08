الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه، اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان والبقاع وبيروت خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T11:47+0000

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأردف: "في هذه الضربة استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله، ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استُخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينتي صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن "نشاط حزب الله في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر".وحذر الجيش الإسرائيلي قائلا: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إصابة 411 جنديا منذ بداية الحرب على إيران ولبنان منهم 27 حالة خطيرة.وذكر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه إصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين فقط.

