الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
لابيد لنتنياهو: اتفاق الهدنة مع إيران "كارثة سياسية غير مسبوقة"
لابيد لنتنياهو: اتفاق الهدنة مع إيران "كارثة سياسية غير مسبوقة"
سبوتنيك عربي
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، متهمًا نتنياهو بالتسبب في... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T09:15+0000
2026-04-08T09:16+0000
إسرائيل
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال لابيد: "لم تكن إسرائيل حتى على طاولة المفاوضات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمنها القومي".ويعتقد أن إسرائيل "تكبدت فشلاً سياسياً" وفشلت في تحقيق أهدافها في الصراع.وأضاف لابيد: "سيستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر السياسي والاستراتيجي الذي ألحقته غطرسة نتنياهو وإهماله وافتقاره للتخطيط الاستراتيجي".وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".رد فعل إيرانأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
لابيد لنتنياهو: اتفاق الهدنة مع إيران "كارثة سياسية غير مسبوقة"

09:15 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 09:16 GMT 08.04.2026)
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، متهمًا نتنياهو بالتسبب في كارثة سياسية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال لابيد: "لم تكن إسرائيل حتى على طاولة المفاوضات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمنها القومي".

وأشار إلى أن نتنياهو لم يحقق أيا من الأهداف التي وضعها بنفسه، محمّلا إياه مسؤولية الأضرار السياسية والاستراتيجية التي وصفها بأنها ستحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحها، متهمًا إياه بالغطرسة والإهمال وغياب التخطيط الاستراتيجي.

ويعتقد أن إسرائيل "تكبدت فشلاً سياسياً" وفشلت في تحقيق أهدافها في الصراع.
وأضاف لابيد: "سيستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر السياسي والاستراتيجي الذي ألحقته غطرسة نتنياهو وإهماله وافتقاره للتخطيط الاستراتيجي".
وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.
وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".

رد فعل إيران

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.

وقال المجلس في بيان: "لقد حققت إيران نصرًا عظيمًا وأجبرت الولايات المتحدة على قبول خطة النقاط العشر".

وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.
وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:
التزام أمريكا المبدئي بتقديم ضمانات بعدم الاعتداء
استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز
القبول بحق إيران في تخصيب اليورانيوم
رفع العقوبات الأولية كافة
رفع العقوبات الثانوية كافة
إنهاء العمل بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
إنهاء جميع قرارات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
دفع التعويضات اللازمة لإيران عن الأضرار التي لحقت بها
خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة
وقف الحرب في الجبهات كافة، بما في ذلك الحرب ضد "المقاومة الإسلامية" في لبنان

موقف إسرائيل

أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.
إنذار ترامب

في تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
