https://sarabic.ae/20260408/لابيد-لنتنياهو-اتفاق-الهدنة-مع-إيران-كارثة-سياسية-غير-مسبوقة-1112380127.html

لابيد لنتنياهو: اتفاق الهدنة مع إيران "كارثة سياسية غير مسبوقة"

سبوتنيك عربي

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، متهمًا نتنياهو بالتسبب في... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T09:15+0000

2026-04-08T09:15+0000

2026-04-08T09:16+0000

إسرائيل

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg

وقال لابيد: "لم تكن إسرائيل حتى على طاولة المفاوضات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمنها القومي".ويعتقد أن إسرائيل "تكبدت فشلاً سياسياً" وفشلت في تحقيق أهدافها في الصراع.وأضاف لابيد: "سيستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر السياسي والاستراتيجي الذي ألحقته غطرسة نتنياهو وإهماله وافتقاره للتخطيط الاستراتيجي".وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً.وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".رد فعل إيرانأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

