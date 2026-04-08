ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار

08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T04:14+0000

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يومٌ عظيمٌ للسلام العالمي. إيران تتوق إليه، فقد طفح كيلها وكذلك الجميع. ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيف الازدحام المروري في مضيق هرمز، وستكون هناك تحركات إيجابية كثيرة، وستُجنى أموال طائلة".وأضاف: "يمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار. سنقوم بتزويد المنطقة بجميع أنواع الإمدادات، وسنبقى على أهبة الاستعداد لضمان سير الأمور على ما يرام. أنا واثق من ذلك. وكما نشهد في الولايات المتحدة، قد يكون هذا العصر الذهبي للشرق الأوسط".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

