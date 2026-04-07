https://sarabic.ae/20260407/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-عقد-مفاوضات-في-إسلام-آباد-لوضع-اللمسات-الأخيرة-على-تفاصيل-إنهاء-الحرب-1112369213.html

مجلس الأمن القومي الإيراني: عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الأربعاء، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T23:38+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_f4015cf51450f95a08fee99b4881c0a0.jpg

وقال المجلس في بيان: "بناءً على نصيحة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي (حفظه الله)، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ونظراً لتفوق إيران ومقاومتها في ساحة المعركة، وعجز العدو عن تنفيذ تهديداته رغم كل ادعاءاته، والقبول الرسمي لجميع المطالب المشروعة للشعب الإيراني، فقد تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، بحيث يمكن، في غضون 15 يوماً كحد أقصى، وبعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتصار إيران في ساحة المعركة، الدخول في مفاوضات سياسية.".وأضاف البيان: "نبشر الأمة الإيرانية العظيمة بأننا حققنا تقريبًا جميع أهداف الحرب، وأن أبناءكم الشجعان قد قادوا العدو إلى عجز تاريخي وهزيمة ساحقة. إن القرار التاريخي لإيران، الذي يحظى بدعم الشعب الإيراني بأكمله، هو مواصلة هذه المعركة ما دام ذلك ضرورياً حتى تترسخ إنجازاتها العظيمة وتُبنى معادلات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة على أساس الاعتراف بقوة إيران وسيادتها ومقاومتها". وأوضح أن الجانب الإيراني قدّم مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، يتضمن مجموعة من المطالب، من بينها تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وإنهاء ما وصفه بـ“العدوان على محور المقاومة”، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، والتوصل إلى تسويات مالية تشمل تعويضات، فضلًا عن رفع العقوبات وإعادة الأصول الإيرانية المجمدة.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

