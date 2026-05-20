أوشاكوف: موسكو وبكين تتوصلان إلى اتفاق "مهم" في قطاع الطاقة
سبوتنيك عربي
2026-05-20T07:00+0000
06:45 GMT 20.05.2026 (تم التحديث: 07:00 GMT 20.05.2026)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين توصلتا إلى اتفاق "مهم" في قطاع الطاقة.
وقال أوشاكوف خلال إحاطة صحفية في بكين: "ناقشنا العديد من القضايا المختلفة، وبكثرة. بما في ذلك مشروع واعد في قطاع الطاقة، وقضايا أخرى مثيرة للاهتمام في مجالات أخرى أيضًا".
وأشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اتفقا على "أمر مهم" في قطاع الطاقة.
ووفقًا له، كانت المحادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، إيجابية.
ووصل الرئيس الروسي إلى الصين، مساء يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.
وستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.