https://sarabic.ae/20260520/بوتين-روسيا-والصين-تسعيان-لبناء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1113559857.html

بوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا

بوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T04:36+0000

2026-05-20T04:36+0000

2026-05-20T04:46+0000

الصين

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113559639_0:90:1042:676_1920x0_80_0_0_23a15218a6097f22b435b1eaefb48bd4.jpg

وقال بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".وصف الرئيس الروسي الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه صديق عزيز. ودعا فلاديمير بوتين الرئيس الصيني لزيارة روسيا في عام 2027.وتابع: "وصلت علاقاتنا اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما يمثل نموذجاً للشراكة الشاملة الحقيقية والتفاعل الاستراتيجي".وأوضح بوتين أن التعاون الروسي الصيني "في السياسة الخارجية هو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار على الساحة الدولية".وأضاف: "في ظل الوضع المتوتر الحالي على الساحة الدولية، تبرز الحاجة الماسة إلى روابطنا الوثيقة، نحن نعزز التنسيق في منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومجموعة العشرين وغيرها من المحافل وسنواصل التفاعل النشط مع منظمة شنغهاي للتعاون. وأنا على ثقة بأننا سنحتفل معاً بشكل لائق هذا العام بالذكرى الـ25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي أصبحت مثالاً رائعا لكيفية حلّ المشاكل بشكل عادل وتعزيز التكامل في منطقتنا المشتركة الواسعة".وتابع: "لقد نما حجم التبادل التجاري (بين روسيا والصين) أكثر من ثلاثين ضعفاً خلال ربع قرن. ولعدة سنوات متتالية، تجاوز بثقة حاجز الـ200 مليار دولار".وأضاف بوتين: "نحن ندعم بالكامل أنشطة الرئاسة الصينية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام. ومن جانبي، أود أن أؤكد جاهزيتي للمشاركة في قمة هذا المنتدى في مدينة شنتشن في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام".وأردف بالقول بوتين: "قبل خمسة وعشرين عاماً، وقّعت بلادنا معاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه الوثيقة الأساسية بين الدول تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات ولا تزال ذات أهمية بالغة".ووفقا لبوتين فإن "القوة الدافعة وراء التعاون الاقتصادي هي التفاعل الروسي الصيني في قطاع الطاقة. وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط، تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للموارد، والصين كمستهلك مسؤول لهذه الموارد".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالميةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين

https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-لبحث-العلاقلات-الثنائية-1113554579.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم