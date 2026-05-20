بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية
بوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".
وصف الرئيس الروسي الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه صديق عزيز. ودعا فلاديمير بوتين الرئيس الصيني لزيارة روسيا في عام 2027.
وتابع: "وصلت علاقاتنا اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما يمثل نموذجاً للشراكة الشاملة الحقيقية والتفاعل الاستراتيجي".
وأوضح بوتين أن التعاون الروسي الصيني "في السياسة الخارجية هو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار على الساحة الدولية".
وأضاف: "في ظل الوضع المتوتر الحالي على الساحة الدولية، تبرز الحاجة الماسة إلى روابطنا الوثيقة، نحن نعزز التنسيق في منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومجموعة العشرين وغيرها من المحافل وسنواصل التفاعل النشط مع منظمة شنغهاي للتعاون. وأنا على ثقة بأننا سنحتفل معاً بشكل لائق هذا العام بالذكرى الـ25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي أصبحت مثالاً رائعا لكيفية حلّ المشاكل بشكل عادل وتعزيز التكامل في منطقتنا المشتركة الواسعة".
وتابع: "لقد نما حجم التبادل التجاري (بين روسيا والصين) أكثر من ثلاثين ضعفاً خلال ربع قرن. ولعدة سنوات متتالية، تجاوز بثقة حاجز الـ200 مليار دولار".
وأضاف بوتين: "نحن ندعم بالكامل أنشطة الرئاسة الصينية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام. ومن جانبي، أود أن أؤكد جاهزيتي للمشاركة في قمة هذا المنتدى في مدينة شنتشن في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام".
وأردف بالقول بوتين: "قبل خمسة وعشرين عاماً، وقّعت بلادنا معاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه الوثيقة الأساسية بين الدول تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات ولا تزال ذات أهمية بالغة".
ووفقا لبوتين فإن "القوة الدافعة وراء التعاون الاقتصادي هي التفاعل الروسي الصيني في قطاع الطاقة. وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط، تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للموارد، والصين كمستهلك مسؤول لهذه الموارد".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/ تموز عام 2000.
وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
