https://sarabic.ae/20260520/شي-جين-يجب-على-روسيا-والصين-بناء-نظام-عادل-للحوكمة-العالمية-1113559102.html
شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية
شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين، "إلى بناء نظام أكثر عدلًا للحوكمة العالمية". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T04:19+0000
2026-05-20T04:19+0000
2026-05-20T04:40+0000
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113555707_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_debed94b2410fb7dc828b49db5115e67.jpg
وقال الزعيم الصيني خلال الاجتماع: "بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوتين عالميتين رئيسيتين، ينبغي للصين وروسيا، وفقًا لمصالحهما طويلة الأجل، تحقيق النهضة الوطنية من خلال تعزيز التنسيق الإستراتيجي الشامل ورفع مستوى الجودة، وبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا ومعقولية".وأضاف شي جين بينغ: "بناء نموذج علاقات بين الدول من نوع جديد (بين روسيا والصين)، القائم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المتبادل المنفعة، يجلب باستمرار استقرارًا وإمكانية للتنبؤ في عالم مضطرب".وأشار إلى أن الصين وروسيا أظهرتا شجاعة في دعم العدالة الدولية، ووفقًا لشي جين بينغ، فقد وصلت العلاقات الصينية الروسية إلى مستوى عالٍ بفضل التزامهما "بدعم العدالة الدولية، وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".وأوضح الرئيس الصيني أنه "في ظل الوضع الدولي الفوضوي، بات الانقسام والأحادية والهيمنة واضحة، لكن السعي لتحقيق السلام والتنمية والتعاون يبقى تطلعات الشعب وروح العصر".وأكد أن "إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، بسرعة، سيساعد في تقليل العوائق أمام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية".وأضاف: "الوقف الكامل للأعمال العدائية أمر ملحّ، واستئناف الصراع أمر غير مقبول على الإطلاق، والالتزام بالمفاوضات أمر بالغ الأهمية".واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد الرئيس شي جين بينغ.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
https://sarabic.ae/20260519/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الصينية-بكين-1113544417.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113555707_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b123b447126b82347551564fdce29a92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا
شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية
04:19 GMT 20.05.2026 (تم التحديث: 04:40 GMT 20.05.2026)
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين، "إلى بناء نظام أكثر عدلًا للحوكمة العالمية".
وقال الزعيم الصيني خلال الاجتماع: "بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوتين عالميتين رئيسيتين، ينبغي للصين وروسيا، وفقًا لمصالحهما طويلة الأجل، تحقيق النهضة الوطنية من خلال تعزيز التنسيق الإستراتيجي الشامل ورفع مستوى الجودة، وبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا ومعقولية".
وتابع: "يمرّ الوضع الدولي الحالي بتغيرات خطيرة، ويواجه العالم خطر العودة إلى قانون الغابة، وفي ظل هذه الظروف، تضح بشكل أكثر جلاء الطبيعة التقدمية والجدوى العلمية والقيمة العملية لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الصينية الروسية".
وأضاف شي جين بينغ: "بناء نموذج علاقات بين الدول من نوع جديد (بين روسيا والصين)، القائم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المتبادل المنفعة، يجلب باستمرار استقرارًا وإمكانية للتنبؤ في عالم مضطرب".
وأشار إلى أن الصين وروسيا أظهرتا شجاعة في دعم العدالة الدولية، ووفقًا لشي جين بينغ، فقد وصلت العلاقات الصينية الروسية إلى مستوى عالٍ بفضل التزامهما "بدعم العدالة الدولية، وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".
وأردف: "لقد وصلت العلاقات الصينية الروسية، تدريجيًا، إلى المستوى العالي الحالي بفضل إرادتنا الثابتة في عملية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الإستراتيجي".
وأوضح الرئيس الصيني أنه "في ظل الوضع الدولي الفوضوي، بات الانقسام والأحادية والهيمنة واضحة، لكن السعي لتحقيق السلام والتنمية والتعاون يبقى تطلعات الشعب وروح العصر".
وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال شي جين بينغ: "الوضع في منطقة الخليج العربي، في الشرق الأوسط، يمر بمرحلة انتقالية حاسمة من الحرب إلى السلام".
وأكد أن "إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، بسرعة، سيساعد في تقليل العوائق أمام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية".
وأضاف: "الوقف الكامل للأعمال العدائية أمر ملحّ، واستئناف الصراع أمر غير مقبول على الإطلاق، والالتزام بالمفاوضات أمر بالغ الأهمية".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد الرئيس شي جين بينغ.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/ تموز عام 2000.
وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.