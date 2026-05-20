https://sarabic.ae/20260520/شي-جين-يجب-على-روسيا-والصين-بناء-نظام-عادل-للحوكمة-العالمية-1113559102.html

شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية

شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين، "إلى بناء نظام أكثر عدلًا للحوكمة العالمية". 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T04:19+0000

2026-05-20T04:19+0000

2026-05-20T04:40+0000

الصين

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113555707_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_debed94b2410fb7dc828b49db5115e67.jpg

وقال الزعيم الصيني خلال الاجتماع: "بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوتين عالميتين رئيسيتين، ينبغي للصين وروسيا، وفقًا لمصالحهما طويلة الأجل، تحقيق النهضة الوطنية من خلال تعزيز التنسيق الإستراتيجي الشامل ورفع مستوى الجودة، وبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا ومعقولية".وأضاف شي جين بينغ: "بناء نموذج علاقات بين الدول من نوع جديد (بين روسيا والصين)، القائم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المتبادل المنفعة، يجلب باستمرار استقرارًا وإمكانية للتنبؤ في عالم مضطرب".وأشار إلى أن الصين وروسيا أظهرتا شجاعة في دعم العدالة الدولية، ووفقًا لشي جين بينغ، فقد وصلت العلاقات الصينية الروسية إلى مستوى عالٍ بفضل التزامهما "بدعم العدالة الدولية، وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".وأوضح الرئيس الصيني أنه "في ظل الوضع الدولي الفوضوي، بات الانقسام والأحادية والهيمنة واضحة، لكن السعي لتحقيق السلام والتنمية والتعاون يبقى تطلعات الشعب وروح العصر".وأكد أن "إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، بسرعة، سيساعد في تقليل العوائق أمام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية".وأضاف: "الوقف الكامل للأعمال العدائية أمر ملحّ، واستئناف الصراع أمر غير مقبول على الإطلاق، والالتزام بالمفاوضات أمر بالغ الأهمية".واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد الرئيس شي جين بينغ.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين

https://sarabic.ae/20260519/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الصينية-بكين-1113544417.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا