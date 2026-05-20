بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية
شي جين بينغ خلال لقائه مع بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يمر بمنعطف حاسم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمنعطف حاسم وبات مهيأً للانتقال من مربع الحرب إلى السلام. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "الوضع في منطقة الخليج العربي وفي الشرق الأوسط يمر بمرحلة انتقالية حاسمة من الحرب إلى السلام".وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط، ما كان ينبغي أن يبدأ، مؤكدًا أنه "لا يصبّ في مصلحة أي طرف".وأوضح الوزير الصيني أن "تاريخ الشرق الأوسط أظهر مرارًا للعالم أن القوة ليست حلًا للمشكلات، وأن المواجهات العسكرية لا تؤدي إلا إلى توليد مزيد من الكراهية وخلق أزمات جديدة".وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بموقف الصين الرافض للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.وزير الخارجية الصيني: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأعراقجي يصل إلى بكين في زيارة رسمية
05:29 GMT 20.05.2026
20 مايو 2026. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
20 مايو 2026. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمنعطف حاسم وبات مهيأً للانتقال من مربع الحرب إلى السلام.
وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "الوضع في منطقة الخليج العربي وفي الشرق الأوسط يمر بمرحلة انتقالية حاسمة من الحرب إلى السلام".

وأضاف متحدثا عن موقف الصين من الوضع في الشرق الأوسط: "الوقف الكامل للأعمال العدائية أمر ملح، واستئناف الصراع أمر غير مقبول على الإطلاق، والالتزام بالمفاوضات أمر بالغ الأهمية".

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط، ما كان ينبغي أن يبدأ، مؤكدًا أنه "لا يصبّ في مصلحة أي طرف".
وأوضح الوزير الصيني أن "تاريخ الشرق الأوسط أظهر مرارًا للعالم أن القوة ليست حلًا للمشكلات، وأن المواجهات العسكرية لا تؤدي إلا إلى توليد مزيد من الكراهية وخلق أزمات جديدة".
وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بموقف الصين الرافض للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
