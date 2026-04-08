نتنياهو: إسرائيل تعلن دعمها لوقف إطلاق النار لكن ذلك لا يشمل لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دعم إسرائيل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T03:07+0000

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "هذا الدعم يأتي “شريطة” أن تفتح إيران المضائق فورًا، وأن توقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".كما أكد البيان "دعم إسرائيل للجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من تشكيل أي تهديد نووي أو صاروخي أو “إرهابي”، على حد وصفه، سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لدول المنطقة والعالم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف، التي قال إنها تحظى بتوافق بين واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين، وذلك ضمن إطار المفاوضات المرتقبة.وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، في إشارة إلى استمرار التباين في نطاق التفاهمات المعلنة.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى. وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس": من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

