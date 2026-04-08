الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين خلال معارك في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-في-لواء-غولاني-وإصابة-5-آخرين-خلال-معارك-في-لبنان-1112399412.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين خلال معارك في لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين خلال معارك في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين، خلال معارك وقعت جنوبي لبنان. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T17:36+0000
2026-04-08T17:36+0000
إيران
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_3b2a234c779262721a6c5adef7f9c28a.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا له، أكد من خلاله مقتل طوبال يوسيف ليبشيتز، وهو جندي برتبة عريف، وإصابة 5 آخرين بدرجات متفاوتة خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة في جنوب لبنان.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إبلاغ عائلة الجندي القتيل، فيما تم نقل المصابين الخمسة الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه أن "نشاط "حزب الله" في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر".وحذّر الجيش الإسرائيلي، بالقول: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن "هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 شخصا إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على إيران ولبنان"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 36 جنديا في معارك لبنان، خلال اليومين الماضيين فقط.
https://sarabic.ae/20260408/بزشكيان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-أحد-شروط-إيران-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1112398258.html
https://sarabic.ae/20260408/ترامب-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-لا-يشمل-جبهة-لبنان-1112396059.html
إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6600691394ff6d35970a357697498b12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين خلال معارك في لبنان

17:36 GMT 08.04.2026
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في لواء "غولاني" وإصابة 5 آخرين، خلال معارك وقعت جنوبي لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا له، أكد من خلاله مقتل طوبال يوسيف ليبشيتز، وهو جندي برتبة عريف، وإصابة 5 آخرين بدرجات متفاوتة خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة في جنوب لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إبلاغ عائلة الجندي القتيل، فيما تم نقل المصابين الخمسة الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
بزشكيان: وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
17:07 GMT
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع، قبل قليل، ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".
وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه أن "نشاط "حزب الله" في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل جبهة لبنان
15:32 GMT
وحذّر الجيش الإسرائيلي، بالقول: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 411 جنديا من أفراد قواته، منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، منهم 27 حالة خطيرة.

ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن "هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 شخصا إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على إيران ولبنان"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 36 جنديا في معارك لبنان، خلال اليومين الماضيين فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала