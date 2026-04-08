https://sarabic.ae/20260408/بزشكيان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-أحد-شروط-إيران-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1112398258.html

بزشكيان: وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

بزشكيان: وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان، يُعدّ أحد شروط إيران...

2026-04-08T17:07+0000

2026-04-08T17:07+0000

2026-04-08T17:07+0000

العالم

اسرائيل

لبنان

أخبار ايران اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية: "قدّمت إيران خطةً تتضمن 10 بنود عامة تُشكّل إطارًا لإنهاء الحرب، وكان من أهمّ شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته ضد "حزب الله"، وقصفت القوات الجوية والمدفعية أكثر من عشر بلدات في جنوب لبنان. في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّت غارات على مصفاة نفط جنوبي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هيرمس - 900" فوق محافظة فارس الجنوبية.ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان."حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيينعراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في إيران ولبنانوزير الخارجية البلجيكي: كدت أصاب بضربة إسرائيلية في بيروت

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اسرائيل, لبنان, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية