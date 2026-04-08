وزير الخارجية البلجيكي: كدت أصاب بضربة إسرائيلية في بيروت

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوست، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل شنّت غارة على العاصمة بيروت، على بعد بضع مئات من الأمتار منه ومن وفده المرافق. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T16:54+0000

وكتب بريفوست عبر منصات التواصل الاجتماعي: "قبل وقت قصير من تهنئتي للرئيس (اللبناني جوزيف) عون، على اقتراحه بدء مفاوضات رسمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، شنّت إسرائيل، دون أي إنذار مسبق، واحدة من أعنف الغارات منذ اندلاع الأعمال العدائية، والتي أفادت التقارير بإصابة مئات المدنيين. كنا في السفارة مع وفدي، على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع الهجمات الصاروخية".وأضاف وزير الخارجية البلجيكي أنه وصل إلى بيروت، اليوم الأربعاء، ليعرب عن دعمه الكامل للسلطات اللبنانية وتضامنه العميق مع العائلات المتضررة من الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، وفق تعبيره. وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته ضد "حزب الله"، وقصفت القوات الجوية والمدفعية أكثر من عشر بلدات في جنوب لبنان. في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّت غارات على مصفاة نفط جنوبي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هيرمس - 900" فوق محافظة فارس الجنوبية.واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم"، ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنسانيالخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

