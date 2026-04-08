نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني

علّق النائب اللبناني قاسم هاشم، على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "لبنان غير مفصول عن بنود وقف... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني، وتؤكد تفلّتها من كل القيم والمواثيق الدولية"، لافتًا إلى أن "لبنان تعرض لهمجية لم تشهدها العاصمة من قبل". وقال هاشم: "ما حصل ليس تفاوضًا بل هو مقدمة ليأخذ لبنان دوره بالتفاوض، وتأكيد على أن هنالك من يحرص على رفع الأذى عن لبنان، وهذه نقطة قوة ليبنى عليها لما هو آت"، مشيرًا إلى "مرحلة جديدة قد تحملها الأيام القادمة".وختم هاشم حديثه، كاشفًا أنه "حتى الآن لم يطرح موضوع التفاوض فيما يتعلق بلبنان في إسلام أباد، بل هناك تواصل لتثبيت وقف إطلاق النار".

