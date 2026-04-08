نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
سبوتنيك عربي
علّق النائب اللبناني قاسم هاشم، على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "لبنان غير مفصول عن بنود وقف... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T15:25+0000
2026-04-08T15:25+0000
لبنان
هدنة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إسرائيل
غارات إسرائيلية
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني، وتؤكد تفلّتها من كل القيم والمواثيق الدولية"، لافتًا إلى أن "لبنان تعرض لهمجية لم تشهدها العاصمة من قبل". وقال هاشم: "ما حصل ليس تفاوضًا بل هو مقدمة ليأخذ لبنان دوره بالتفاوض، وتأكيد على أن هنالك من يحرص على رفع الأذى عن لبنان، وهذه نقطة قوة ليبنى عليها لما هو آت"، مشيرًا إلى "مرحلة جديدة قد تحملها الأيام القادمة".وختم هاشم حديثه، كاشفًا أنه "حتى الآن لم يطرح موضوع التفاوض فيما يتعلق بلبنان في إسلام أباد، بل هناك تواصل لتثبيت وقف إطلاق النار".
لبنان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إسرائيل
لبنان, هدنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, هدنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني

15:25 GMT 08.04.2026
© REUTERS Mohammad Yassineوقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026
علّق النائب اللبناني قاسم هاشم، على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "لبنان غير مفصول عن بنود وقف إطلاق النار، كما أعلن وزير خارجية باكستان (محمد إسحاق دار)، الدولة التي أخذت على عاتقها دور الوساطة".
وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني، وتؤكد تفلّتها من كل القيم والمواثيق الدولية"، لافتًا إلى أن "لبنان تعرض لهمجية لم تشهدها العاصمة من قبل".

وكشف أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجرى اتصالًا بسفير باكستان (لدى بيروت) أبلغه فيه شكر لبنان على الجهد الذي بذلته باكستان لإنجاز هذا الاتفاق المبدئي، وأن يكون لبنان ضمنه، كما تابع معه الخروقات الإسرائيلية".

وقال هاشم: "ما حصل ليس تفاوضًا بل هو مقدمة ليأخذ لبنان دوره بالتفاوض، وتأكيد على أن هنالك من يحرص على رفع الأذى عن لبنان، وهذه نقطة قوة ليبنى عليها لما هو آت"، مشيرًا إلى "مرحلة جديدة قد تحملها الأيام القادمة".
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
وزير الصحة اللبناني: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية
12:59 GMT

وأضاف ضيف "سبوتنيك": "ما حصل هو للتأكيد أن لبنان شريك ضمن هذا الاتفاق لا أكثر ولا أقل، ولم يقل أحد إن هناك من يفاوض عن لبنان"، مؤكدًا أنه "إذا كان هناك إصرار من الجانب الوسيط الباكستاني، والذي بذل كل هذا الجهد للوصول إلى تفاهم، أن يكون هناك ضغطًا إضافيًا من أجل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الخاص في لبنان، من الضروري أن يكون هناك كلمة فصل لمن قام بهذا الدور لوضع حد للتفلت الإسرائيلي".

وختم هاشم حديثه، كاشفًا أنه "حتى الآن لم يطرح موضوع التفاوض فيما يتعلق بلبنان في إسلام أباد، بل هناك تواصل لتثبيت وقف إطلاق النار".
