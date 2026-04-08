نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
سبوتنيك عربي
علّق النائب اللبناني قاسم هاشم، على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "لبنان غير مفصول عن بنود وقف...
2026-04-08T15:25+0000
2026-04-08T15:25+0000
2026-04-08T15:25+0000
لبنان
هدنة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إسرائيل
غارات إسرائيلية
وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني، وتؤكد تفلّتها من كل القيم والمواثيق الدولية"، لافتًا إلى أن "لبنان تعرض لهمجية لم تشهدها العاصمة من قبل". وقال هاشم: "ما حصل ليس تفاوضًا بل هو مقدمة ليأخذ لبنان دوره بالتفاوض، وتأكيد على أن هنالك من يحرص على رفع الأذى عن لبنان، وهذه نقطة قوة ليبنى عليها لما هو آت"، مشيرًا إلى "مرحلة جديدة قد تحملها الأيام القادمة".وختم هاشم حديثه، كاشفًا أنه "حتى الآن لم يطرح موضوع التفاوض فيما يتعلق بلبنان في إسلام أباد، بل هناك تواصل لتثبيت وقف إطلاق النار".
لبنان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
لبنان, هدنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, هدنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
نائب لبناني: ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني
حصري
علّق النائب اللبناني قاسم هاشم، على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "لبنان غير مفصول عن بنود وقف إطلاق النار، كما أعلن وزير خارجية باكستان (محمد إسحاق دار)، الدولة التي أخذت على عاتقها دور الوساطة".
وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما قامت به إسرائيل مقدمة إجرامية لا يقبلها عقل ولا ضمير إنساني، وتؤكد تفلّتها من كل القيم والمواثيق الدولية"، لافتًا إلى أن "لبنان تعرض لهمجية لم تشهدها العاصمة من قبل".
وكشف أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجرى اتصالًا بسفير باكستان (لدى بيروت) أبلغه فيه شكر لبنان على الجهد الذي بذلته باكستان لإنجاز هذا الاتفاق المبدئي، وأن يكون لبنان ضمنه، كما تابع معه الخروقات الإسرائيلية".
وقال هاشم: "ما حصل ليس تفاوضًا بل هو مقدمة ليأخذ لبنان دوره بالتفاوض، وتأكيد على أن هنالك من يحرص على رفع الأذى عن لبنان، وهذه نقطة قوة ليبنى عليها لما هو آت"، مشيرًا إلى "مرحلة جديدة قد تحملها الأيام القادمة".
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "ما حصل هو للتأكيد أن لبنان شريك ضمن هذا الاتفاق لا أكثر ولا أقل، ولم يقل أحد إن هناك من يفاوض عن لبنان"، مؤكدًا أنه "إذا كان هناك إصرار من الجانب الوسيط الباكستاني، والذي بذل كل هذا الجهد للوصول إلى تفاهم، أن يكون هناك ضغطًا إضافيًا من أجل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الخاص في لبنان، من الضروري أن يكون هناك كلمة فصل لمن قام بهذا الدور لوضع حد للتفلت الإسرائيلي".
وختم هاشم حديثه، كاشفًا أنه "حتى الآن لم يطرح موضوع التفاوض فيما يتعلق بلبنان في إسلام أباد، بل هناك تواصل لتثبيت وقف إطلاق النار".