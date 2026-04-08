إعلام إيراني: توقف عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد هجوم إسرائيل على لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T15:59+0000

وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".وأضافت بأنه "صباح اليوم، وبعد موافقة ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه أن "نشاط "حزب الله" في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر".وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "هذا الأمر يجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديد في المجال البحري".وحذّر الجيش الإسرائيلي، بالقول: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن "هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 شخصا إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على إيران ولبنان"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 36 جنديا في معارك لبنان، خلال اليومين الماضيين فقط.

