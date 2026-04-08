ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل جبهة لبنان

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يشمل جبهة لبنان"، معتبرًا أن السبب في ذلك هو"حزب الله" اللبناني،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية في البيت الأبيض، عن ترامب قوله حول ما إذا كان لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم، لم يتم إدراجهم (لبنان) في الاتفاق.. بسبب "حزب الله" لم تشملهم الصفقة. وسيتم التعامل معهم أيضًا".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير (رئيس أركان الجيش الباكستاني)".وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

