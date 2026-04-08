https://sarabic.ae/20260408/ترامب-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-لا-يشمل-جبهة-لبنان-1112396059.html
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل جبهة لبنان
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل جبهة لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يشمل جبهة لبنان"، معتبرًا أن السبب في ذلك هو"حزب الله" اللبناني،...
2026-04-08T15:32+0000
2026-04-08T15:32+0000
2026-04-08T15:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0faf29c5d1c99a23ad5ec240473a0a6b.jpg
ونقلت مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية في البيت الأبيض، عن ترامب قوله حول ما إذا كان لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم، لم يتم إدراجهم (لبنان) في الاتفاق.. بسبب "حزب الله" لم تشملهم الصفقة. وسيتم التعامل معهم أيضًا".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير (رئيس أركان الجيش الباكستاني)".وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d74ab8702a42b111a20919b9b464366a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم العربي
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل جبهة لبنان
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يشمل جبهة لبنان"، معتبرًا أن السبب في ذلك هو"حزب الله" اللبناني، مشيرًا إلى أنه "سيتم التعامل معهم"، على حد قوله.
ونقلت مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية في البيت الأبيض، عن ترامب قوله حول ما إذا كان لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم، لم يتم إدراجهم (لبنان) في الاتفاق.. بسبب "حزب الله" لم تشملهم الصفقة. وسيتم التعامل معهم أيضًا".
وبشأن ما إذا كان يوافق على استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قال ترامب: "هذا جزء من الاتفاق، الجميع يعلم ذلك.. هذا اشتباك منفصل".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير (رئيس أركان الجيش الباكستاني)".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران
، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.