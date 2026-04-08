وفدان أمريكي وإيراني يتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل لعقد جلسة تفاوضية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن وفدي أمريكا وإيران سيتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل، لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T14:46+0000

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفقا لما نقلته صحيفة "داون": "وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى، لكن هدفنا هو السلام الدائم... بعد غد (الجمعة)، وبدعوة مني، سيصل وفد أمريكي إلى باكستان. وبالمثل، سيصل وفد إيراني إلى باكستان أيضًا".وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

