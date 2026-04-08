علي أكبر ولايتي: أمريكا اضطرت إلى القبول بوقف إطلاق النار

علي أكبر ولايتي: أمريكا اضطرت إلى القبول بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

صرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "اضطرت إلى القبول بوقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

2026-04-08T14:29+0000

2026-04-08T14:29+0000

2026-04-08T14:29+0000

ونشر ولايتي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له عبر منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "أمريكا اضطرت إلى القبول بوقف إطلاق النار، حقيقة تعكس فشلًا إستراتيجيًا واضحًا لها".وأكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ما تزال، كما في اليوم الأول، في أعلى مستويات الجاهزية وسترد بشكل حاسم ورادع على أي خطأ في الحسابات من قبل الجبهة العبرية العربية الأمريكية، في حال أي خرق لوقف إطلاق النار"، على حد قوله.وأفاد علي أكبر ولايتي بأن "إيران، في ظل الهندسة الجديدة للقوى عالميًا والتوجه نحو نظام متعدد الأقطاب، لم تعد مجرد دولة، بل باتت تؤدي دور محور القطب الإسلامي".وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "سلام طويل" الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار