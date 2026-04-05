إيران تحذر: البيت الأبيض سيدرك أن الطاقة والتجارة العالمية يمكن تعطيلهما بخطوة واحدة

سبوتنيك عربي

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن "غرفة القيادة الموحدة لجبهة المقاومة تعتبر مضيق باب المندب على غرار مضيق هرمز من حيث الأهمية...

2026-04-05T13:55+0000

وأضاف ولايتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة، رغم تجربتها السابقة مع إيران، لم تتمكن بعد من فهم جغرافية القوة في المنطقة"، محذرا من أن "أي محاولة لتكرار أخطاء الماضي ستؤدي سريعا إلى تعطيل تدفق الطاقة والتجارة العالمية بمجرد إشارة واحدة".وأكد أن "أي تصعيد أمريكي سيقابَل برد ميداني فوري من قبل القوات الإيرانية وحلفائها، مما سيؤدي إلى توقف وشلل تام في شرايين الاقتصاد العالمي والملاحة الدولية"، مشددا على أن "إيران وجبهة المقاومة تراقبان التطورات عن كثب وستتصرف بحزم إذا اقتضت الحاجة".وأرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم تهديدا لإيران، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كتب في منشور آخر على "تروث سوشيال"، أمس السبت: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم".يشار إلى أن ترامب أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.وكتب على "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

https://sarabic.ae/20260405/بتوجيهات-رئاسية-مصر-تتواصل-مع-إيران-وويتكوف-وغروسي-والدول-الإقليمية-لخفض-التصعيد-1112296417.html

https://sarabic.ae/20260405/إسرائيل-تعلن-قصفها-120-هدفا-في-إيران-بما-في-ذلك-أنظمة-دفاع-جوي-تهدد-الطائرات-فيديو--1112294594.html

