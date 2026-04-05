ترامب مهددا إيران: افتحوا مضيق هرمز أو سيكون الثلاثاء هو يوم ضرب الجسور والكهرباء

أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديدا لإيران، اليوم الأحد، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام...

وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!". ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كتب في منشور آخر على "تروث سوشيال"، أمس السبت: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم". يشار إلى أن ترامب أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.وكتب على "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

