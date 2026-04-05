إسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران
إسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن طهران ستواصل مواجهة تصعيد الهجمات على بنيتها التحتية، طالما استمر إطلاقها للصواريخ باتجاه إسرائيل. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T12:29+0000
2026-04-05T12:29+0000
تأتي تصريحات كاتس في أعقاب هجمات إسرائيلية على مواقع بتروكيماوية رئيسية، إذ أكد أن هذا القطاع "يلعب دورا محوريا في تمويل القدرات العسكرية الإيرانية ودعم إنتاج الأسلحة". وقال في ختام تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الدفاعيين: "قدمت صناعة البتروكيماويات للحرس الثوري الإيراني ما يقارب 18 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتخدم بشكل مباشر صناعة إنتاج الصواريخ المضادة للدبابات الإيرانية"، وفقا لقناة "i24 News" الإسرائيلية.ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد استهدفت غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس السبت، منشآت بتروكيماوية رئيسية في إيران، ما أدى إلى شل نشاطها. وأوضح أن العملية جاءت عقب غارات سابقة تسببت في "أضرار جسيمة لمصانع الصلب وغيرها من البنى التحتية الوطنية" خلال الأيام الماضية. وصرح كاتس بأن قطاع البتروكيماويات "يشكل جزءا محوريا من الاقتصاد الإيراني، ويعزز قدرة النظام الإرهابي الإيراني على العمل وإنتاج الأسلحة ونشر الإرهاب وشن هجمات على دولة إسرائيل"، مضيفا أن إسرائيل ستواصل "ملاحقة قيادة الإرهاب وإحباط مخططاتها، وضرب الأهداف الأمنية والاستراتيجية في جميع أنحاء إيران". كما تطرق وزير الدفاع إلى التنسيق الإقليمي، مهنئا أمريكا على إنقاذ أفراد طاقم الطائرة التي سقطت في إيران. وختم يسرائيل كاتس حديثه بتسليط الضوء على الجبهة الداخلية، قائلاً: "الجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية وتُظهر بطولة ومسؤولية كبيرتين، والجيش الإسرائيلي قوي وسيواصل العمل بقوة في إيران حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران

12:29 GMT 05.04.2026
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن طهران ستواصل مواجهة تصعيد الهجمات على بنيتها التحتية، طالما استمر إطلاقها للصواريخ باتجاه إسرائيل.
تأتي تصريحات كاتس في أعقاب هجمات إسرائيلية على مواقع بتروكيماوية رئيسية، إذ أكد أن هذا القطاع "يلعب دورا محوريا في تمويل القدرات العسكرية الإيرانية ودعم إنتاج الأسلحة".
وقال في ختام تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الدفاعيين: "قدمت صناعة البتروكيماويات للحرس الثوري الإيراني ما يقارب 18 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتخدم بشكل مباشر صناعة إنتاج الصواريخ المضادة للدبابات الإيرانية"، وفقا لقناة "i24 News" الإسرائيلية.
وأضاف: "طالما استمر إطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين، ستدفع إيران ثمنا باهظا سيؤدي إلى تآكل بنيتها التحتية الوطنية وانهيارها".
ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد استهدفت غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس السبت، منشآت بتروكيماوية رئيسية في إيران، ما أدى إلى شل نشاطها.
إسرائيل تعلن قصفها 120 هدفا في إيران بما في ذلك أنظمة دفاع جوي تهدد الطائرات.. فيديو
وأوضح أن العملية جاءت عقب غارات سابقة تسببت في "أضرار جسيمة لمصانع الصلب وغيرها من البنى التحتية الوطنية" خلال الأيام الماضية.
وصرح كاتس بأن قطاع البتروكيماويات "يشكل جزءا محوريا من الاقتصاد الإيراني، ويعزز قدرة النظام الإرهابي الإيراني على العمل وإنتاج الأسلحة ونشر الإرهاب وشن هجمات على دولة إسرائيل"، مضيفا أن إسرائيل ستواصل "ملاحقة قيادة الإرهاب وإحباط مخططاتها، وضرب الأهداف الأمنية والاستراتيجية في جميع أنحاء إيران".
ترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران
كما تطرق وزير الدفاع إلى التنسيق الإقليمي، مهنئا أمريكا على إنقاذ أفراد طاقم الطائرة التي سقطت في إيران.

وقال: "هذا دليل آخر على التعاون الوثيق بين إسرائيل وأمريكا، حتى في أصعب الظروف".

وختم يسرائيل كاتس حديثه بتسليط الضوء على الجبهة الداخلية، قائلاً: "الجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية وتُظهر بطولة ومسؤولية كبيرتين، والجيش الإسرائيلي قوي وسيواصل العمل بقوة في إيران حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".
