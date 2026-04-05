إسرائيل: سنواصل استهداف القيادات الإيرانية وضرب الأهداف الاستراتيجية في طهران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن طهران ستواصل مواجهة تصعيد الهجمات على بنيتها التحتية، طالما استمر إطلاقها للصواريخ باتجاه إسرائيل. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

تأتي تصريحات كاتس في أعقاب هجمات إسرائيلية على مواقع بتروكيماوية رئيسية، إذ أكد أن هذا القطاع "يلعب دورا محوريا في تمويل القدرات العسكرية الإيرانية ودعم إنتاج الأسلحة". وقال في ختام تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الدفاعيين: "قدمت صناعة البتروكيماويات للحرس الثوري الإيراني ما يقارب 18 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتخدم بشكل مباشر صناعة إنتاج الصواريخ المضادة للدبابات الإيرانية"، وفقا لقناة "i24 News" الإسرائيلية.ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد استهدفت غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس السبت، منشآت بتروكيماوية رئيسية في إيران، ما أدى إلى شل نشاطها. وأوضح أن العملية جاءت عقب غارات سابقة تسببت في "أضرار جسيمة لمصانع الصلب وغيرها من البنى التحتية الوطنية" خلال الأيام الماضية. وصرح كاتس بأن قطاع البتروكيماويات "يشكل جزءا محوريا من الاقتصاد الإيراني، ويعزز قدرة النظام الإرهابي الإيراني على العمل وإنتاج الأسلحة ونشر الإرهاب وشن هجمات على دولة إسرائيل"، مضيفا أن إسرائيل ستواصل "ملاحقة قيادة الإرهاب وإحباط مخططاتها، وضرب الأهداف الأمنية والاستراتيجية في جميع أنحاء إيران". كما تطرق وزير الدفاع إلى التنسيق الإقليمي، مهنئا أمريكا على إنقاذ أفراد طاقم الطائرة التي سقطت في إيران. وختم يسرائيل كاتس حديثه بتسليط الضوء على الجبهة الداخلية، قائلاً: "الجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية وتُظهر بطولة ومسؤولية كبيرتين، والجيش الإسرائيلي قوي وسيواصل العمل بقوة في إيران حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

https://sarabic.ae/20260405/إسرائيل-تعلن-قصفها-120-هدفا-في-إيران-بما-في-ذلك-أنظمة-دفاع-جوي-تهدد-الطائرات-فيديو--1112294594.html

https://sarabic.ae/20260405/ترامب-أنقذنا-طيارا-أمريكيا-في-إيران-1112293681.html

