ترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته.
2026-04-05T05:08+0000
04:20 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 05.04.2026)
وقال ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال: "نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير ويسرني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير".
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار".
كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.
ونقلت "رويترز" عن ترامب: أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير.
وتابع ترامب: "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين، بشكل منفصل، في عمق أراضي العدو".
وأفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.
وجاء في تقرير للشبكة: "تعرضت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان، كانتا تشاركان في عملية بحث وإنقاذ عقب حادثة تحطم طائرة "إف -15" لإطلاق نار إيراني".
وأضافت: "جميع أفراد الخدمة بخير".
كما أكد الجيش الإيراني، أول أمس الجمعة، إسقاطه طائرة حربية هجومية أمريكية من طراز "إي - 10"، قبل أن تتحطم فوق مياه الخليج العربي.
وذكر الجيش
، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.