الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط مروحيتين أمريكيتين من طراز "بلاك هوك" بنيران أفراد من عشائر "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري"، كانتا تبحثان عن طيار مقاتلة "إف-35"...

وذكرت وكالة أنباء" فارس" نقلا عن الحرس الثوري: "أسقطت قبائل "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري" كل على حدة مروحيتين من طراز "بلاك هوك" أمريكيتين، في مناطق جبلية وعرة بعيدة عن وجود القوات المسلحة الإيرانية، وكانتا قد دخلتا المجال الجوي لبلادنا لإنقاذ طياري طائرة "إف-35" التي تم إسقاطها".وذكر الجيش، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.وفي سياق متصل، أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.وجاء في تقرير للشبكة: "تعرضت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان، كانتا تشاركان في عملية بحث وإنقاذ عقب حادثة تحطم طائرة "إف -15" لإطلاق نار إيراني"، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الخدمة بخير".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نشرت مروحيات "بلاك هوك" وطائرة "سي-130 هيركوليز" لإنقاذه، لكن العملية باءت بالفشل.

