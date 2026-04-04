عربي
الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيران
الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط مروحيتين أمريكيتين من طراز "بلاك هوك" بنيران أفراد من عشائر "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري"، كانتا تبحثان عن طيار مقاتلة "إف-35"... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة أنباء" فارس" نقلا عن الحرس الثوري: "أسقطت قبائل "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري" كل على حدة مروحيتين من طراز "بلاك هوك" أمريكيتين، في مناطق جبلية وعرة بعيدة عن وجود القوات المسلحة الإيرانية، وكانتا قد دخلتا المجال الجوي لبلادنا لإنقاذ طياري طائرة "إف-35" التي تم إسقاطها".وذكر الجيش، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.وفي سياق متصل، أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.وجاء في تقرير للشبكة: "تعرضت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان، كانتا تشاركان في عملية بحث وإنقاذ عقب حادثة تحطم طائرة "إف -15" لإطلاق نار إيراني"، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الخدمة بخير".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نشرت مروحيات "بلاك هوك" وطائرة "سي-130 هيركوليز" لإنقاذه، لكن العملية باءت بالفشل.
الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيران

16:58 GMT 04.04.2026
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
© AP Photo / Boris Grdanoski
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط مروحيتين أمريكيتين من طراز "بلاك هوك" بنيران أفراد من عشائر "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري"، كانتا تبحثان عن طيار مقاتلة "إف-35" مفقود إثر سقوطها في إيران أمس الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء" فارس" نقلا عن الحرس الثوري: "أسقطت قبائل "كهكيلويه وبوير أحمد وبختياري" كل على حدة مروحيتين من طراز "بلاك هوك" أمريكيتين، في مناطق جبلية وعرة بعيدة عن وجود القوات المسلحة الإيرانية، وكانتا قد دخلتا المجال الجوي لبلادنا لإنقاذ طياري طائرة "إف-35" التي تم إسقاطها".

وكان الجيش الإيراني، أكد أمس الجمعة، إسقاطه طائرة حربية هجومية أمريكية من طراز "إي - 10"، قبل أن تتحطم فوق مياه الخليج.

طائرة عسكرية هجومية من طراز ايه-10 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
الجيش الإيراني يؤكد إسقاط طائرة حربية أمريكية من طراز "إي-10"
أمس, 20:21 GMT
وذكر الجيش، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتحطم طائرة هجومية أمريكية من طراز "إي-10" في الخليج العربي، وأنه تم إنقاذ الطيار.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
إعلام: إنقاذ أحد طياري الطائرة المقاتلة الأمريكية التي تحطمت في إيران
أمس, 16:30 GMT
وجاء في تقرير للشبكة: "تعرضت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان، كانتا تشاركان في عملية بحث وإنقاذ عقب حادثة تحطم طائرة "إف -15" لإطلاق نار إيراني"، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الخدمة بخير".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أمس الجمعة، بأن "القوات الإيرانية ربما تكون قد أسرت طيارا أمريكيا يقود طائرة مقاتلة من طراز "إف-35".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نشرت مروحيات "بلاك هوك" وطائرة "سي-130 هيركوليز" لإنقاذه، لكن العملية باءت بالفشل.
