الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقاتلة "إف-16" أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في جنوب محافظة فارس، مشيرا إلى أنها دُمّرت قبل هبوطها في أحد مطارات السعودية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي حول تفاصيل الموجة 85 من عملية "الوعد الصادق 4": "خلال هذه العملية الواسعة، أُصيبت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في جنوب محافظة فارس، ودُمّرت قبل هبوطها في أحد مطارات السعودية، وقد اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بإصابتها وتعرّضها لأضرار جسيمة".
وأضاف البيان: "حاول سلاح الجو المعادي استهداف منصات الإطلاق عبر إرسال مقاتلات وطائرات مسيّرة، إلا أن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من دون طيار من طراز إم كيو-9 في أجواء شيراز".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.