الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقاتلة "إف-16" أمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في جنوب محافظة فارس، مشيرا إلى أنها دُمّرت قبل هبوطها في أحد مطارات السعودية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي حول تفاصيل الموجة 85 من عملية "الوعد الصادق 4": "خلال هذه العملية الواسعة، أُصيبت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في جنوب محافظة فارس، ودُمّرت قبل هبوطها في أحد مطارات السعودية، وقد اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بإصابتها وتعرّضها لأضرار جسيمة".وأضاف البيان: "حاول سلاح الجو المعادي استهداف منصات الإطلاق عبر إرسال مقاتلات وطائرات مسيّرة، إلا أن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من دون طيار من طراز إم كيو-9 في أجواء شيراز".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تغطية لليوم الـ29 للحرب على إيران... اليمن يدخل خط المواجهة للمرة الأولى منذ بداية الصراع

