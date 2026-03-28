https://sarabic.ae/20260328/تغطية-لليوم-الـ29-للحرب-على-إيران-اليمن-يدخل-خط-المواجهة-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الصراع-1112027102.html

تغطية لليوم الـ29 للحرب على إيران... اليمن يدخل خط المواجهة للمرة الأولى منذ بداية الصراع

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ29، حيث شهدت للمرة الأولى دخول اليمن على خط المواجهة، بعد رصد إطلاق صاروخ منه نحو الأراضي الإسرائيلية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111697302_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_3f7de40bf8058b6b4885bac6165f82ff.jpg

حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو نتائجه.وظهرت بوادر مشاركة اليمن منذ أمس الجمعة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.واشنطن تعلن توسيع بنك الأهدافوأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمليات العسكرية ضد إيران لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تُحسم بشكل كامل حتى الآن.وقال ترامب خلال كلمة له في قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي بولاية فلوريدا: "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مضيفًا: "الأمر لم يُحسم بعد، يجب أن ينتهي، لكنه لم ينتهِ"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

