تغطية لليوم الـ29 للحرب على إيران... اليمن يدخل خط المواجهة للمرة الأولى منذ بداية الصراع
تغطية لليوم الـ29 للحرب على إيران... اليمن يدخل خط المواجهة للمرة الأولى منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ29، حيث شهدت للمرة الأولى دخول اليمن على خط المواجهة، بعد رصد إطلاق صاروخ منه نحو الأراضي الإسرائيلية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T04:24+0000
2026-03-28T04:24+0000
2026-03-28T04:28+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111697302_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_3f7de40bf8058b6b4885bac6165f82ff.jpg
حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو نتائجه.وظهرت بوادر مشاركة اليمن منذ أمس الجمعة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.واشنطن تعلن توسيع بنك الأهدافوأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمليات العسكرية ضد إيران لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تُحسم بشكل كامل حتى الآن.وقال ترامب خلال كلمة له في قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي بولاية فلوريدا: "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مضيفًا: "الأمر لم يُحسم بعد، يجب أن ينتهي، لكنه لم ينتهِ"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
تغطية لليوم الـ29 للحرب على إيران... اليمن يدخل خط المواجهة للمرة الأولى منذ بداية الصراع
04:24 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 28.03.2026)
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ29، حيث شهدت للمرة الأولى دخول اليمن على خط المواجهة، بعد رصد إطلاق صاروخ منه نحو الأراضي الإسرائيلية.
حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو نتائجه.
وظهرت بوادر مشاركة اليمن منذ أمس الجمعة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.
وشددت في بيان لها، على أن هذا التصعيد يتطلب موقفا موحدا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له.
واشنطن تعلن توسيع بنك الأهداف
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمليات العسكرية ضد إيران لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تُحسم بشكل كامل حتى الآن.
وقال ترامب خلال كلمة له في قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي بولاية فلوريدا: "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مضيفًا: "الأمر لم يُحسم بعد، يجب أن ينتهي، لكنه لم ينتهِ"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.
وكشف ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك "3554 هدفًا" داخل إيران، مؤكدًا أن التعامل معها سيتم "بسرعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأهداف أو توقيت استهدافها.