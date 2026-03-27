تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ28، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيمدد مهلة تعليق شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة...

2026-03-27T10:41+0000

وكان ترامب، حثّ إيران، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، على إبرام اتفاق لإنهاء القصف الأمريكي والإسرائيلي، و"إلا ستواجه المزيد من الضربات على أراضيها"، وفق تعبيره.كاتس: وزير الدفاع الإسرائيلي: التلفزيون الايراني: إطلاق دفعة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيلالحرس الثوري الإيراني :قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 12 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضيةوزير الخارجية الإيراني: المفوض السامي لحقوق الإنسان: وزارة الأشغال الكويتية: تعرض ميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ أسفر عن أضرار مادية دون إصاباتوأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي أمس الخميس، أن بلاده "تمتلك الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز".وحذّر غوتيريش، خلال الاتصال، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن "السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري"، وفق تعبيره.حزب الله: استهدفنا بمسيرات مستوطنة مرغليوت في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطناتالمساعد الأمني لمحافظ قم: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المدينة إلى 15 قتيلا و10 مصابينالجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف جنوب إسرائيل يشمل ديمونة وبئر السبعحزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه قوة إسرائيلية تسللت إلى أطراف بلدة البياضة وحققنا إصابة مباشرةرئيس الوزراء البريطاني: لن أوافق على الانضمام إلى الحرب وهي ليست في مصلحتنا الوطنيةالجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبرز موقع لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد وسط إيرانالجيش الإسرائيلي: حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مؤكدة

https://sarabic.ae/20260327/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مركز-لتصنيع-الصواريخ-والألغام-البحرية-وسط-إيران-1111981976.html

https://sarabic.ae/20260327/لبنان-يعلن-رفضه-إقامة-منطقة-عازلة-جنوبا-ويتجه-لرفع-شكوى-ضد-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-1111982396.html

https://sarabic.ae/20260326/تغطية-لليوم-الـ27-من-الحرب-على-إيران-ترامب-يتوعد-وطهران-تشترط-إدخال-لبنان-في-أي-اتفاق-صور-وفيديو-1111941472.html

