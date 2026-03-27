تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ28، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيمدد مهلة تعليق شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وكان ترامب، حثّ إيران، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، على إبرام اتفاق لإنهاء القصف الأمريكي والإسرائيلي، و"إلا ستواجه المزيد من الضربات على أراضيها"، وفق تعبيره.كاتس: وزير الدفاع الإسرائيلي: التلفزيون الايراني: إطلاق دفعة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيلالحرس الثوري الإيراني :قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 12 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضيةوزير الخارجية الإيراني: المفوض السامي لحقوق الإنسان: وزارة الأشغال الكويتية: تعرض ميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ أسفر عن أضرار مادية دون إصاباتوأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي أمس الخميس، أن بلاده "تمتلك الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز".وحذّر غوتيريش، خلال الاتصال، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن "السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري"، وفق تعبيره.حزب الله: استهدفنا بمسيرات مستوطنة مرغليوت في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطناتالمساعد الأمني لمحافظ قم: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المدينة إلى 15 قتيلا و10 مصابينالجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف جنوب إسرائيل يشمل ديمونة وبئر السبعحزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه قوة إسرائيلية تسللت إلى أطراف بلدة البياضة وحققنا إصابة مباشرةرئيس الوزراء البريطاني: لن أوافق على الانضمام إلى الحرب وهي ليست في مصلحتنا الوطنيةالجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبرز موقع لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد وسط إيرانالجيش الإسرائيلي: حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مؤكدة
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو

10:41 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 10:51 GMT 27.03.2026)
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ28، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيمدد مهلة تعليق شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل، "بناء على طلب الحكومة الإيرانية"، على حد قوله.
وكان ترامب، حثّ إيران، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، على إبرام اتفاق لإنهاء القصف الأمريكي والإسرائيلي، و"إلا ستواجه المزيد من الضربات على أراضيها"، وفق تعبيره.

كاتس:

أنا ونتنياهو حذرنا النظام الإيراني ودعوناه لوقف إطلاق الصواريخ على الإسرائيليين لكنه لم يتوقف
الضربات على إيران ستتصاعد وتتوسع لتشمل أهدافا تساعد إيران في صنع وإطلاق أسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين
إيران ستدفع ثمنا باهظا ومتزايدا لاستهدافها المدنيين الإسرائيليين

وزير الدفاع الإسرائيلي:

عمليات الجيش في إيران ضد أهداف أمنية وعسكرية مستمرة دون توقف
مستمرون في ملاحقة قادة النظام الإيراني وضباطه وتدمير قدراته الاستراتيجية

التلفزيون الايراني: إطلاق دفعة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني :

يُمنع مرور أي سفينة من وإلى موانئ الدول الحليفة لأعدائنا عبر أي ممر
نؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأن أي محاولة لعبور هذا المضيق ستواجه برد فعل حازم

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 12 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزير الخارجية الإيراني:

الهجوم على المدرسة في ميناب لا مبرر له ونحن في حالة حرب غير مشروعة وغير مبررة
لا يمكن إعفاء الولايات المتحدة من المسؤولية عن جريمة استهداف مدرسة ميناب
العدوان غير المشروع على بلدنا أدى إلى تدمير مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف ومصافي مياه
الولايات المتحدة قلبت طاولة المفاوضات رغم انتهاجنا المسار الدبلوماسي
دفاعنا عن بلادنا سيستمر طالما كان ذلك ضروريا

المفوض السامي لحقوق الإنسان:

على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن قصف مدرسة في إيران ونشر نتائجه في أسرع وقت
على واشنطن وإسرائيل وقف هجماتهما ضد إيران وعلى #طهران وقف مهاجمة جيرانها

وزارة الأشغال الكويتية: تعرض ميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ أسفر عن أضرار مادية دون إصابات

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي أمس الخميس، أن بلاده "تمتلك الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز".
وحذّر غوتيريش، خلال الاتصال، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن "السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري"، وفق تعبيره.

حزب الله: استهدفنا بمسيرات مستوطنة مرغليوت في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطنات

المساعد الأمني لمحافظ قم: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المدينة إلى 15 قتيلا و10 مصابين

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف جنوب إسرائيل يشمل ديمونة وبئر السبع

مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية وسط إيران
07:42 GMT

حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه قوة إسرائيلية تسللت إلى أطراف بلدة البياضة وحققنا إصابة مباشرة

رئيس الوزراء البريطاني: لن أوافق على الانضمام إلى الحرب وهي ليست في مصلحتنا الوطنية

تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
خطة إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان.. خطوة استفزازية أم احتلال بلا إعلان؟
08:12 GMT

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبرز موقع لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في يزد وسط إيران

الجيش الإسرائيلي:

هاجمنا الليلة في غرب إيران منصات إطلاق ومستودعات للصواريخ التابعة للنظام
مستمرون في استهداف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية بهدف تقليص حجم إطلاقها على إسرائيل
هاجمنا الليلة في طهران بنى تحتية ومواقع لصناعة الوسائل القتالية خصوصا الصواريخ الباليستية

حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مؤكدة

