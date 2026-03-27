هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟... خبير يجيب

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260327/هل-ضيق-الخيارات-أمام-ترامب-يجعل-التدخل-العسكري-البري-في-إيران-احتمالا-قائما؟-خبير-يجيب-1111993686.html
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟... خبير يجيب
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟... خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T12:56+0000
2026-03-27T12:56+0000
راديو
شؤون عسكرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1111993490_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_cd45705d1fc6221c98d3369bf5be7773.png
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
سبوتنيك عربي
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين البلدين بـ"نجاح"، على حد قوله.بهذا الصدد، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي:خبير: اتفاقيات ألاسكا هي الإطار العام للتفاوض وغير مرتبطة بشموليتهاصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو وكييف ستضطران إلى حل عدد من القضايا عقب تنفيذ اتفاقات قمة ألاسكا، نظرًا لأن تلك الاتفاقات لم تكن شاملة.وهو ما قال عنه مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1111993490_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6cfbfc1444a17ba591ced4ce69a204bf.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟... خبير يجيب

12:56 GMT 27.03.2026
راديو
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين البلدين بـ"نجاح"، على حد قوله.
بهذا الصدد، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي:

يبدو أن الولايات المتحدة باتت عالقة في هذا النزاع، ولم تكن التقديرات صحيحة، وترامب الآن لا يستطيع التراجع، ولا يستطيع أن يقبل الخسارة لأنها خسارة كبيرة بالنسبة له ستنعكس سلبًا على الانتخابات القادمة لمصلحة خصومه، لذلك هو يحاول أن يجد مخرجًا عبر التهديد باستهداف منشآت الطاقة، لإخضاع إيران وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط الاستسلام، وليس بشروط التفاهم والتوافق. ربما يتورط الرئيس ترامب في معركة برية في إيران، لأن الخيارات أصبحت ضيقة جدًا أمامه.

خبير: اتفاقيات ألاسكا هي الإطار العام للتفاوض وغير مرتبطة بشموليتها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو وكييف ستضطران إلى حل عدد من القضايا عقب تنفيذ اتفاقات قمة ألاسكا، نظرًا لأن تلك الاتفاقات لم تكن شاملة.
وهو ما قال عنه مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:

هذه الاتفاقيات كانت نوعًا من الإطار العام للتفاوض، وجميع المسؤولين الروس يتكلمون ويستخدمون هذا المصطلح بأنه لا بد أن نتفاوض ضمن "روح ألاسكا"، أما التفاصيل، فتترك عادة للجان الفنية، ولكن الذي حصل هو أنه بعد قمة ألاسكا بدأ الطرف الأوكراني مع الطرف الأوروبي يعبثون بالتفاصيل ويحاولون تجييرها باتجاه آخر من أجل إفشال المفاوضات.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала