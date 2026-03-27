تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
رئيس البرلمان الإيراني يرد على تصريحات ترامب المتكررة بشأن خفض أسعار الطاقة
أعرب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكررة بشأن خفض أسعار الطاقة، معتبراً أنها... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال قاليباف إن "تكرار هذه التصريحات أدى إلى حالة من عدم الاكتراث في الأسواق"، مؤكداً أن "الأسعار الحقيقية ستظهر في نهاية المطاف".وأضاف أن من يقفون وراء هذه المزاعم "قد يكونون أقوياء، لكنهم ليسوا أذكياء"، على حد تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاَ قريبا جدا، موضحا أن "إيران استخدمت النفط كسلاح علي مدار 48 عاما، ولذا الهجوم عليها كان أمرا حتميا"، وفق وصفه.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
20:45 GMT 27.03.2026
أعرب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكررة بشأن خفض أسعار الطاقة، معتبراً أنها تندرج ضمن ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تهدف إلى التأثير على السوق.
وقال قاليباف إن "تكرار هذه التصريحات أدى إلى حالة من عدم الاكتراث في الأسواق"، مؤكداً أن "الأسعار الحقيقية ستظهر في نهاية المطاف".
وأضاف أن من يقفون وراء هذه المزاعم "قد يكونون أقوياء، لكنهم ليسوا أذكياء"، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاَ قريبا جدا، موضحا أن "إيران استخدمت النفط كسلاح علي مدار 48 عاما، ولذا الهجوم عليها كان أمرا حتميا"، وفق وصفه.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
