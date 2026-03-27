تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
بث مباشر
تصويت.. برأيك ما سبب إعلان ترامب تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل؟
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب قوله أنه "بناء على طلب من... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "بناءً على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".من جهتها، أرسلت إيران ردًا رسميًا على المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بندا. وشددت في ردها على "ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف، التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلًا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب قوله أنه "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير المنشآت"، وجاءت هذه التطورات في وقت تم فيه الإعلان عن إجراء مفاوضات جادة بين الطرفين.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "بناءً على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من يوم أمس: "أبلغكم اليوم بأننا قدمنا خطة عمل مكوّنة من 15 نقطة تشكل الأساس لاتفاق السلام، وجرى نقل هذا المقترح عبر الحكومة الباكستانية، التي تؤدي دور الوساطة، ما أسفر عن مفاوضات وتبادل رسائل قوية وإيجابية".

من جهتها، أرسلت إيران ردًا رسميًا على المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بندا. وشددت في ردها على "ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف، التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلًا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات".
