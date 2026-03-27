https://sarabic.ae/20260327/تصويت-برأيك-ما-سبب-إعلان-ترامب-تعليق-الضربات-على-منشآت-الطاقة-الإيرانية-حتى-الـ6-أبريل-المقبل؟-1111983466.html
تصويت.. برأيك ما سبب إعلان ترامب تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب قوله أنه "بناء على طلب من...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_0b1f932700a2b54ef5ae22afd6306cba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_3db0f8b2276d031e84ae337ffe6f170e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
08:40 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 14:42 GMT 27.03.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب قوله أنه "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير المنشآت"، وجاءت هذه التطورات في وقت تم فيه الإعلان عن إجراء مفاوضات جادة بين الطرفين.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "بناءً على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من يوم أمس: "أبلغكم اليوم بأننا قدمنا خطة عمل مكوّنة من 15 نقطة تشكل الأساس لاتفاق السلام، وجرى نقل هذا المقترح عبر الحكومة الباكستانية، التي تؤدي دور الوساطة، ما أسفر عن مفاوضات وتبادل رسائل قوية وإيجابية".
من جهتها، أرسلت إيران ردًا رسميًا على المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بندا. وشددت في ردها على "ضرورة إنهاء العدوان وتهيئة الظروف، التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع تعويضات عن الأضرار، فضلًا عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات".
