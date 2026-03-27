https://sarabic.ae/20260327/استخبارات-الحرس-الثوري-الإيراني-اعتقال-51-عميلا-لإسرائيل-وأمريكا-منذ-بداية-الحرب-1112008994.html
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 51 عميلا لإسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب
أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة إيلام، اليوم الجمعة، عن اعتقال 51 "مرتزقا" بتهم مختلفة، شملت تنظيم أعمال شغب وإثارة الفوضى في الشوارع، ومحاولة إقامة حواجز...
2026-03-27T17:33+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:572:3252:2401_1920x0_80_0_0_9c51bca0476b4fb31a2b3f978e12e1c2.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:267:3252:2706_1920x0_80_0_0_1db9291bd42dcaeadaaba1516ab07dea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة إيلام، اليوم الجمعة، عن اعتقال 51 "مرتزقا" بتهم مختلفة، شملت تنظيم أعمال شغب وإثارة الفوضى في الشوارع، ومحاولة إقامة حواجز طرق، والتقاط صور مستهدفة لمواقع عسكرية ونقاط قصف صاروخي، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران أواخر الشهر الماضي.
وأضاف الحرس الثوري أن بعض التهم "وُجهت للتواصل والتعاون مع شبكات معادية، ومحاولة تعطيل التجمعات الليلية المؤيدة للنظام، وتم رفع دعاوى قضائية ضد جميع المعتقلين"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أنه تم توجيه تهم إلى 5 من المعتقلين بتنظيم أعمال شغب في الشوارع وإثارة الفوضى، وإلى إثنين بمحاولة وتخطيط إقامة حواجز طرق، وإلى 10 تهمة التقاط صور مُستهدفة لمواقع عسكرية ونقاط قصف صاروخي، وإلى 19 متهما تهمة التواصل والتعاون مع شبكات معادية.
وأوضحت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن هذه العمليات الاستخباراتية جاءت بناءً على بلاغات من الجمهور.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".