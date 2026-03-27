تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 51 عميلا لإسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 51 عميلا لإسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة إيلام، اليوم الجمعة، عن اعتقال 51 "مرتزقا" بتهم مختلفة، شملت تنظيم أعمال شغب وإثارة الفوضى في الشوارع، ومحاولة إقامة حواجز... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة إيلام، اليوم الجمعة، عن اعتقال 51 "مرتزقا" بتهم مختلفة، شملت تنظيم أعمال شغب وإثارة الفوضى في الشوارع، ومحاولة إقامة حواجز... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 51 عميلا لإسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب

17:33 GMT 27.03.2026
أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة إيلام، اليوم الجمعة، عن اعتقال 51 "مرتزقا" بتهم مختلفة، شملت تنظيم أعمال شغب وإثارة الفوضى في الشوارع، ومحاولة إقامة حواجز طرق، والتقاط صور مستهدفة لمواقع عسكرية ونقاط قصف صاروخي، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران أواخر الشهر الماضي.
وأضاف الحرس الثوري أن بعض التهم "وُجهت للتواصل والتعاون مع شبكات معادية، ومحاولة تعطيل التجمعات الليلية المؤيدة للنظام، وتم رفع دعاوى قضائية ضد جميع المعتقلين"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أنه تم توجيه تهم إلى 5 من المعتقلين بتنظيم أعمال شغب في الشوارع وإثارة الفوضى، وإلى إثنين بمحاولة وتخطيط إقامة حواجز طرق، وإلى 10 تهمة التقاط صور مُستهدفة لمواقع عسكرية ونقاط قصف صاروخي، وإلى 19 متهما تهمة التواصل والتعاون مع شبكات معادية.
وأوضحت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن هذه العمليات الاستخباراتية جاءت بناءً على بلاغات من الجمهور.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
روبيو: لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها
17:11 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
