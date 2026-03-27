روبيو: لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن أمريكا لديها أهداف في إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تسير على نحو جيد، وأن الهجوم... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T17:11+0000
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن أمريكا لديها أهداف في إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تسير على نحو جيد، وأن الهجوم الأمريكي على الجمهورية سينتهي في الأسابيع المقبلة.
وقال روبيو للصحفيين: "العملية تسير وفق الجدول الزمني المحدد أو حتى قبل الموعد المحدد. نتوقع إنجازها في الوقت المناسب، في غضون أسابيع، وليس أشهر. والتقدم (في المفاوضات) يسير على نحو جيد للغاية".
وقال روبيو: "عقدنا اجتماعا جيدا مع وزراء مجموعة السبع، لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها".
وأشار إلى أن "إيران قد تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز"، زاعما أن "الشعب الإيراني يستحق أفضل بكثير من نظام راديكالي أساء استخدام ثروات البلاد".
وأضاف: "أهدافنا واضحة من اليوم الأول في إيران ونحقق نجاحا كبيرا حتى الآن. سنحقق جميع أهدافنا في إيران حتى من دون نشر جنود على الأرض لكن الرئيس ترمب لديه كل الخيارات".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".