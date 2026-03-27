تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
ترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران
وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية: "وكهدية، مرت 8 سفن (عبر مضيق هرمز)... وفي الواقع كان هناك 10 سفن".وقال: "لقد قدموا لنا هدية، وقد وصلت اليوم. كانت هدية قيّمة للغاية، بقيمة مالية هائلة، لم تكن تتعلق بالأسلحة النووية، بل بالنفط والغاز، وكانت لفتة كريمة منهم".وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة اقترحت خطة من 15 بندًا بشأن هذه القضية، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية "قد تُعقد في إسلام أباد، نهاية هذا الأسبوع"، ولم تؤكد طهران هذه المعلومات بعد.
ترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران

05:36 GMT 27.03.2026
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "هدية قيّمة" قدمتها إيران لبلاده، وهي لفتة ألمح إليها مرارًا في الأيام الأخيرة، وزعم أن "هدية" إيران تمثلت في "السماح لـ10 ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز".
وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية: "وكهدية، مرت 8 سفن (عبر مضيق هرمز)... وفي الواقع كان هناك 10 سفن".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم ترامب أن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية" قيّمة تتعلق بالمضيق. ومع ذلك، لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل على الفور.

وقال: "لقد قدموا لنا هدية، وقد وصلت اليوم. كانت هدية قيّمة للغاية، بقيمة مالية هائلة، لم تكن تتعلق بالأسلحة النووية، بل بالنفط والغاز، وكانت لفتة كريمة منهم".
وسبق أن صرّحت واشنطن، أن الولايات المتحدة وإيران، "أجرتا محادثات مثمرة". ونفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء حوار مباشر، لكنها ذكرت أن طهران تلقت رسائل عبر وسطاء تُعرب عن رغبة واشنطن في بدء حوار لإنهاء النزاع.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة اقترحت خطة من 15 بندًا بشأن هذه القضية، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية "قد تُعقد في إسلام أباد، نهاية هذا الأسبوع"، ولم تؤكد طهران هذه المعلومات بعد.
