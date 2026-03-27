ترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "هدية قيّمة" قدمتها إيران لبلاده، وهي لفتة ألمح إليها مرارًا في الأيام الأخيرة، وزعم أن "هدية" إيران تمثلت في "السماح لـ10... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية: "وكهدية، مرت 8 سفن (عبر مضيق هرمز)... وفي الواقع كان هناك 10 سفن".وقال: "لقد قدموا لنا هدية، وقد وصلت اليوم. كانت هدية قيّمة للغاية، بقيمة مالية هائلة، لم تكن تتعلق بالأسلحة النووية، بل بالنفط والغاز، وكانت لفتة كريمة منهم".وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة اقترحت خطة من 15 بندًا بشأن هذه القضية، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية "قد تُعقد في إسلام أباد، نهاية هذا الأسبوع"، ولم تؤكد طهران هذه المعلومات بعد.ترامب يعلن تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريلروبيو: مضيق هرمز قد يفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية إذا وافقت إيران

