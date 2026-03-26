إعلام أمريكي: إيران لم تطلب من ترامب تعليق الضربات على منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، ة أن وسطاء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أكدوا أن الأخيرة لم تطلب تعليق الضربات على منشآت الطاقة، وذلك رغم... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T23:41+0000
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، ة أن وسطاء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أكدوا أن الأخيرة لم تطلب تعليق الضربات على منشآت الطاقة، وذلك رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن ذلك.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "وسطاء محادثات السلام قالوا إن إيران لم تطلب مهلة إضافية (لضرب منشآت الطاقة)، فيما قال ترامب إن التمديد جاء بناء على طلب إيران".
وكان ترامب قد أعلن في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" تعليق استهداف منشآت الطاقة في إيران
لمدة 10 أيام حتى السادس من أبريل / نيسان، مشيرًا إلى أن المحادثات مع طهران "تسير بشكل جيد للغاية".
وكتب ترامب على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناءً على طلبٍ من الحكومة الإيرانية، أعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.