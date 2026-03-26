ترامب يعلن تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل

عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260326/ترامب-يعلن-تعليق-الضربات-على-منشآت-الطاقة-الإيرانية-حتى-6-أبريل---عاجل-1111971033.html
ترامب يعلن تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T20:18+0000
2026-03-26T20:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
https://sarabic.ae/20260326/لافروف-واشنطن-خانت-حلفاءها-العرب-باستخدامها-قواعد-عسكرية-على-أراضيهم-لشن-عدوان-على-إيران-1111969740.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران

20:18 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 20:36 GMT 26.03.2026)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استجابةً لطلبٍ من طهران، أنه أمر بتعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى السادس من أبريل/نيسان، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين البلدين بنجاح.
وكتب ترامب على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناءً على طلبٍ من الحكومة الإيرانية، أعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".
وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران
20:14 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تحتاج شيئًا من دول الناتو، لكنه شدد على ضرورة عدم نسيان "هذه اللحظة الفارقة"، مضيفًا أن دول الناتو لم تقدم أي مساعدة تذكر بشأن الملف الإيراني.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала