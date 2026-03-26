https://sarabic.ae/20260326/ترامب-يعلن-تعليق-الضربات-على-منشآت-الطاقة-الإيرانية-حتى-6-أبريل---عاجل-1111971033.html
ترامب يعلن تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل.
2026-03-26T20:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
https://sarabic.ae/20260326/لافروف-واشنطن-خانت-حلفاءها-العرب-باستخدامها-قواعد-عسكرية-على-أراضيهم-لشن-عدوان-على-إيران-1111969740.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب يعلن تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل
20:18 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 20:36 GMT 26.03.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استجابةً لطلبٍ من طهران، أنه أمر بتعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى السادس من أبريل/نيسان، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين البلدين بنجاح.
وكتب ترامب على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناءً على طلبٍ من الحكومة الإيرانية، أعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المفاوضين الإيرانيين يجب أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان"، واصفًا إياهم بأنهم "مختلفون للغاية وغريبون".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين يتوسلون لعقد صفقة، وهو ما يجب عليهم فعله بعد هزيمتهم العسكرية الساحقة، رغم تصريحهم العلني بأنهم يدرسون فقط المقترحات الأمريكية".
وشدد على أن "الإيرانيين يجب أن يأخذوا الأمر بجدية"، محذرًا من أنه بمجرد تجاوز هذه النقطة لن يكون هناك رجوع، وأن الأمور لن تكون سهلة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تحتاج شيئًا من دول الناتو، لكنه شدد على ضرورة عدم نسيان "هذه اللحظة الفارقة"، مضيفًا أن دول الناتو لم تقدم أي مساعدة تذكر بشأن الملف الإيراني.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.