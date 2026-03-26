عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران
سبوتنيك عربي
وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، إلى أن أي شخص مطلع على الشؤون العسكرية يدرك أن القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج كانت تُستخدم لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.وقال لافروف: "إن تعرض هذه القواعد لهجمات دورية هو نتيجة مغامرة شُنّت دون أي مبرر. لم يكن إجلاء الأمريكيين لمعظم قواتهم من هذه القواعد عبثاً، وهذا يدل على أنهم كانوا على دراية بما سيحدث. بشنهم هذا العدوان، خانوا حلفاءهم العرب وأخفقوا في تحقيق أهدافهم".وأضاف: "في كل مرة تتدخل فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأحداث الجارية هناك، يزداد الوضع سوءًا. لقد دُمّر العراق وسوريا وليبيا (ولا يزال من غير الواضح متى ستُعاد توحيدها). والآن يحدث الشيء نفسه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، أن العدوان الأمريكي على إيران خلال المفاوضات يثير تساؤلات لدى المفاوضين الأمريكيين.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تباهي الولايات المتحدة بشأن "الاغتيال بدم بارد" للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأعضاء آخرين في القيادة الإيرانية بأنه نفاق.وأضاف الوزير: "أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى الأمريكيين بضرورة إقامة حوار لحل جميع المشاكل في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ككل".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إيران ترد رسميا على المقترح الأمريكي المكون من 15 بندا وتنتظر الرد
لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة خانت حلفاءها العرب في الخليج باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران، في حين سحبت واشنطن نفسها معظم قواتها.
وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، إلى أن أي شخص مطلع على الشؤون العسكرية يدرك أن القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج كانت تُستخدم لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.
وقال لافروف: "إن تعرض هذه القواعد لهجمات دورية هو نتيجة مغامرة شُنّت دون أي مبرر. لم يكن إجلاء الأمريكيين لمعظم قواتهم من هذه القواعد عبثاً، وهذا يدل على أنهم كانوا على دراية بما سيحدث. بشنهم هذا العدوان، خانوا حلفاءهم العرب وأخفقوا في تحقيق أهدافهم".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه يجد صعوبة في قبول الرأي القائل بأن إيران تشن هجمات غير مبررة على أهداف في دول الخليج العربية، في حين أن السبب الجذري للصراع هو العدوان الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: "في كل مرة تتدخل فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأحداث الجارية هناك، يزداد الوضع سوءًا. لقد دُمّر العراق وسوريا وليبيا (ولا يزال من غير الواضح متى ستُعاد توحيدها). والآن يحدث الشيء نفسه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، أن العدوان الأمريكي على إيران خلال المفاوضات يثير تساؤلات لدى المفاوضين الأمريكيين.
إيران: نعتبر روسيا دولة صديقة لديها القدرة على التوسط في حل النزاع
وأضاف الوزير: "هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يبدأ فيها عدوان على هذا البلد في خضم المفاوضات. والجميع يتحدث عن ذلك. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عن دور المفاوضين الأمريكيين الذين قادوا هذه العملية السياسية والدبلوماسية".
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تباهي الولايات المتحدة بشأن "الاغتيال بدم بارد" للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأعضاء آخرين في القيادة الإيرانية بأنه نفاق.
وأضاف الوزير: "أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى الأمريكيين بضرورة إقامة حوار لحل جميع المشاكل في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ككل".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
