لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة خانت حلفاءها العرب في الخليج باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيران، في حين سحبت... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T20:14+0000

وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، إلى أن أي شخص مطلع على الشؤون العسكرية يدرك أن القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج كانت تُستخدم لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.وقال لافروف: "إن تعرض هذه القواعد لهجمات دورية هو نتيجة مغامرة شُنّت دون أي مبرر. لم يكن إجلاء الأمريكيين لمعظم قواتهم من هذه القواعد عبثاً، وهذا يدل على أنهم كانوا على دراية بما سيحدث. بشنهم هذا العدوان، خانوا حلفاءهم العرب وأخفقوا في تحقيق أهدافهم".وأضاف: "في كل مرة تتدخل فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأحداث الجارية هناك، يزداد الوضع سوءًا. لقد دُمّر العراق وسوريا وليبيا (ولا يزال من غير الواضح متى ستُعاد توحيدها). والآن يحدث الشيء نفسه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة "فرانس تي في"، أن العدوان الأمريكي على إيران خلال المفاوضات يثير تساؤلات لدى المفاوضين الأمريكيين.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تباهي الولايات المتحدة بشأن "الاغتيال بدم بارد" للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأعضاء آخرين في القيادة الإيرانية بأنه نفاق.وأضاف الوزير: "أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى الأمريكيين بضرورة إقامة حوار لحل جميع المشاكل في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ككل".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إيران ترد رسميا على المقترح الأمريكي المكون من 15 بندا وتنتظر الرد

