الكرملين يعلق على أنباء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل أن تكون الأنباء حول المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران صحيحة.

وقال بيسكوف لوكالة "فيستي" للأنباء: "نأمل بصدق في صحة المعلومات حول المفاوضات الجارية بين الطرفين، وإن أي إجراءات من شأنها أن تساعد على إحلال السلام، تستحق دعما كاملا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، يوم الأمس، أن إيران لم تنقل إلى موسكو أي معلومات بشأن ما يُزعم أنه خطة السلام الأمريكية لتسوية النزاع.وأجاب عن سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا القيام بدور الوسيط في المفاوضات بشأن التسوية الإيرانية، في حال انعقادها، قائلا: "حتى الآن، لم يكن هناك أي طلب لتقديم خدماتنا كوسطاء، إن صح التعبير".وذكرت وسائل الإعلام سابقا، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة السلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، تتألف من 15 بندًا.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إعلام: "البنتاغون" يدرس خيارات "ضربة حاسمة" على إيراندول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران

روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية