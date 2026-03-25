بيسكوف: إيران لم تزود روسيا بمعلومات حول خطة السلام الأمريكية المزعومة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الثلاثاء 25 مارس/آذار، دميتري بيسكوف أن إيران لم تنقل إلى موسكو أي معلومات بشأن ما يُزعم أنه خطة سلام أمريكية لتسوية...

2026-03-25T10:47+0000

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت سابقاً، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة سلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، تتألف من 15 بنداً.وعلق بيسكوف حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت معلومات عن مشروع خطة السلام الأمريكية من الجانب الإيراني:وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260325/الخارجية-الإيرانية-لا-نثق-في-الدبلوماسية-الأمريكية-بعد-أن-اختارت-الحرب-مرتين-1111900869.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

