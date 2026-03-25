https://sarabic.ae/20260325/الخارجية-الإيرانية-لا-نثق-في-الدبلوماسية-الأمريكية-بعد-أن-اختارت-الحرب-مرتين-1111900869.html

‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين

‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي هو المسؤول عن إدارة الدبلوماسية الخارجية، مؤكدًا أنه يؤدي مهامه على أكمل... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T07:01+0000

2026-03-25T07:01+0000

2026-03-25T07:01+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال بقائي، في تصريحات لصحيفة "India Today"، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يمارس دوره ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور، مشددًا على وجود فصل واضح في المسؤوليات بين المؤسسات.وعبر المتحدث عن عدم ثقة بلاده في الدبلوماسية الأمريكية، قائلًا إن الولايات المتحدة “اختارت الحرب مرتين”، مضيفًا أن لدى إيران تجربة وصفها بـ“الكارثية” مع واشنطن.وأشار إلى أن بلاده تعرضت لهجومين خلال تسعة أشهر، في وقت كانت فيه منخرطة في مفاوضات، معتبرًا أن ذلك يعزز موقف طهران بعدم الثقة في المسار الدبلوماسي الأمريكي.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس. وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

https://sarabic.ae/20260325/إعلام-نحو-300-جندي-أمريكي-أصيبو-خلال-الحرب-مع-إيران-1111899776.html

https://sarabic.ae/20260325/إعلام-إيران-تبلغ-الوسطاء-بعدم-ثقتها-بترامب-بسبب-تجارب-سابقة-1111899492.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم