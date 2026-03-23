https://sarabic.ae/20260323/ترامب-الولايات-المتحدة-ستتسلم-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-في-حال-التوصل-إلى-اتفاق-مع-طهران-1111833490.html

ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران

ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من اتفاق مستقبلي محتمل مع إيران.

2026-03-23T14:55+0000

2026-03-23T14:55+0000

2026-03-23T14:56+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، معلقا على خطط الولايات المتحدة بأخذ اليورانيوم المخصب من الجمهورية الإسلامية: "إذا توصلنا إلى اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذلك هم (إيران) من اتصلوا، وليس أنا. لقد اتصلوا بأنفسهم. إنهم يريدون التوصل إلى صفقة، ونحن مستعدون جدا للصفقة. لكن يجب أن تكون صفقة جيدة: لا مزيد من الحروب، ولا أسلحة نووية".و أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.وكان ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن "المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط".ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها: "جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار جهود خفض تكاليف الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".وأشارت الوزارة إلى أن عدة دول إقليمية قدمت مبادرات لتهدئة التوترات، إلا أن إيران ردت بأنها لم تبدأ النزاع، وأن جميع المطالب في هذا الشأن يجب توجيهها إلى واشنطن.

https://sarabic.ae/20260323/إعلام-ترامب-يبدي-رغبة-في-تحقيق-نتيجة-ملموسة-في-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1111828480.html

https://sarabic.ae/20260323/تصويت-برأيك-ما-هي-النتائج-المحتملة-في-حال-قيام-واشنطن-بتنفيذ-عملية-برية-في-إيران؟----1111815915.html

https://sarabic.ae/20260323/ترامب-وجدنا-أرضية-مشتركة-مع-إيران-بشأن-معظم-القضايا-1111831384.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم